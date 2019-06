La fotocamera a scomparsa di Redmi K20 e K20 Pro garantisce 300 000 cicli di

Ufficiale Huawei Y9 Prime 2019 - nuovo smartphone con fotocamera a scomparsa : Huawei Y9 Prime 2019 è nuovo modello dotato di fotocamera frontale a scomparsa , così come Huawei P Smart Z. Ecco le sue feature L'articolo Ufficiale Huawei Y9 Prime 2019 , nuovo smartphone con fotocamera a scomparsa proviene da TuttoAndroid.

Huawei Y9 Prime 2019 avrà la fotocamera frontale a scomparsa come P Smart Z : Dopo Huawei P Smart Z, anche Huawei Y9 Prime 2019 avrà una fotocamera frontale pop-up e una tripla fotocamera posteriore. L'articolo Huawei Y9 Prime 2019 avrà la fotocamera frontale a scomparsa come P Smart Z proviene da TuttoAndroid.

Huawei P Smart Z con la sua fotocamera a scomparsa si mostra in nuove immagini : Huawei P Smart Z, ossia quello che dovrebbe essere il primo Smartphone del colosso cinese a vantare una fotocamera frontale a scomparsa, si mostra in nuove immagini L'articolo Huawei P Smart Z con la sua fotocamera a scomparsa si mostra in nuove immagini proviene da TuttoAndroid.