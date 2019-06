Josè Antonio Reyes è morto dopo un incidente stradale | chi era l’ex calciatore

termometropolitico

(Di sabato 1 giugno 2019)un: chi eraa causa di un, avvenuto a Utrera, la sua città natale nella mattinata di oggi sabato 1 giugno, José. Ilspagnolo 35enne attualmente vestiva la maglia deltramdura, militante in Secunda Division, in passato ha giocato con Siviglia, che dal proprio account Twitter ha dato la notizia, Real e Atletico Madrid, Arsenal e Benfica, Espanyol e Xinjiang.: il record di vittorie in Europa Leaguedetiene il record di giocatore ad aver vinto il maggior numero di Europa League, ben 4: ne ha alzata al cielo una ai tempi dell’Atletico Madrid e prima tre consecutive con il Siviglia di Unai Emery (con la stessa squadra anche un trionfo Supercoppa Europea). Inoltre, è ilpiù giovane ad aver debuttato con i biancorossi: la ...

