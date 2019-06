De Laurentiis | “Disposto allo sforzo per un grande attaccante Sarri-Juve? Mi

forzazzurri

(Di sabato 1 giugno 2019) De: “Dispostoper un”. L’intervista a Sky Sport De: “Dispostoper un”. L’intervista a Sky Sport Il presidente del Napoli Aurelio De, parla di calciomercato ai microfoni di Sky Sport. Il patron partenopeo dice la sua sui rumors relativi a Lozano, Rodrigo, Quagliarella e Di Lorenzo, l’ ultimo arrivo in casa azzurra. ADL parla da Capri, nel corso della festa per il 60° compleanno di Carlo Ancelotti. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.alla? Mi divertirebbe, ma non sono io a dover dire se è l’ allenatore giusto. Non sono Agnelli, lui è uno che conosce perfettamente la sua società ed è il miglior giudice per decidere cosa fare, perché sa bene dove vuole andare. Poi c’ è anche il Milan, la Fiorentina, ...

sscalcionapoli1 : De Laurentiis: “Voglio una prima o una seconda punta, sono disposto allo sforzo solo se è quella giusta! Entro lune… - SiamoPartenopei : De Laurentiis: 'Voglio una prima o una seconda punta, sono disposto allo sforzo solo se è quella giusta! Entro lune… - zazoomblog : La bomba del ‘Sole 24 ore’: “De Laurentiis disposto a cedere il Napoli per concentrarsi sul Bari e acquistare un cl… -