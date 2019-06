Clima | Greta via da scuola per un anno | concentrata sulla sua campagna

Non crede ai cambiamenti Climatici ma crede alle scie chimiche - no a Greta sì a Mark Caltagirone : l’italiano medio è sempre più fuori dalla realtà : Tutti contro Greta, tutti a scagliarsi contro una ragazzina che ha la sola ed unica colpa di vedere ciò che milioni di persone non vogliono vedere: i cambiamenti climatici in corso dovuti al riscaldamento globale. Ma soprattutto, una ragazzina che ne comprende le cause e i possibili risvolti futuri, se non si corre ai ripari per limitarne i danni. Ciò che la giovane Thunberg cerca di spiegare a tutti con i suoi modi affabili ma decisi è ...

“Non crede ai cambiamenti Climatici ma crede alle scie chimiche - no a Greta sì a Mark Caltagirone : l’italiano medio è sempre più fuori dalla realtà : Tutti contro Greta, tutti a scagliarsi contro una ragazzina che ha la sola ed unica colpa di vedere ciò che milioni di persone non vogliono vedere: i cambiamenti climatici in corso dovuti al riscaldamento globale. Ma soprattutto, una ragazzina che ne comprende le cause e i possibili risvolti futuri, se non si corre ai ripari per limitarne i danni. Ciò che la giovane Thunberg cerca di spiegare a tutti con i suoi modi affabili ma decisi è ...

Clima - l’appello dal segretario dell’ONU : ”i nostri soldi non devono rafforzare uragani e siccità” : ”Dobbiamo tassare l’inquinamento, non la popolazione, e porre fine alle sovvenzioni ai combustibili fossili”. Queste le parole del segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, durante la riunione dell’R20 che si è tenuta a Vienna. Dove la coalizione fondata nel 2011 dal governatore della California, Arnold Schwarzenegger, con il sostegno dell’ONU, riunisce governi regionali, imprese private, ong, ...

Emergenza Clima - Greta : “L’inazione dei politici è un crimine” : Quella del cambiamento climatico “è un’Emergenza e i leader mondiali non agiscono di conseguenza. Ma se non lo fanno loro, lo faremo noi”. Lo ha detto Greta Thunberg all’Austrian World summit in corso in una piazza del centro di Vienna parlando a migliaia di persone. “I leader politici – ha detto ancora la giovane attivista svedese – non sembrano saper pensare oltre la prossima elezione. Questo deve ...

Clima - Greta : inazione politici è crimine : 19.39 "Il cambiamento Climatico è un'emergenza e i leader mondiali non agiscono di conseguenza. Ma se non lo fanno loro,lo faremo noi". Lo ha detto Greta Thunberg all'Austrian World Summit, a Vienna. "Dobbiamo cambiare tutto", nel modo di vivere e produrre, aggiunge la 16enne attivista svedese. "I leader politici non sembrano saper pensare oltre la successiva elezione. Questo deve finire.Loro e le grandi società stanno perpetrando crimini ...

Clima - Greta si unisce a Schwarzenegger : da Vienna l’appello ad agire : Greta Thunberg e Arnold Schwarzenegger insieme contro il cambiamento Climatico: la strana coppia ha lanciato da Vienna un appello ad agire, esortando leader mondiali, politici e semplici cittadini a impegnarsi in prima persona. Un incitamento che arriva mentre i Verdi in Europa conoscono un boom di consensi, come dimostrato alle ultime elezioni. Il cambiamento Climatico e’ “la piu’ grande crisi che l’umanita’ abbia ...

Il gigante e la bambina. Arnold Schwarzenegger e Greta Thunberg insieme per il Clima : Greta Thunberg e Arnold Schwarzenegger insieme per il clima. La coppia che non ti aspetti sarà a Vienna per la manifestazione Fiera del clima (#climateKirtag), sulla Heldenplatz. Lo ha reso noto la stessa Greta su Facebook, postando due foto di lei con l’attore ed ex-governatore della California, noto per le sue politiche ambientaliste.Prima della manifestazione i due hanno calcato il palco dell’Austrian World Summit. ...

Cambiamenti Climatici : Greta Thunberg e Arnold Schwarzenegger insieme a Vienna : L’attivista svedese Greta Thunberg ha presenziato ad una conferenza organizzata a Vienna da Arnold Schwarzenegger: la giovane ha lanciato un appello al mondo, chiedendo di “cambiare tutto” nel modo di vivere e di produrre allo scopo di limitare gli effetti dei Cambiamenti climatici. “È la crisi più importante che l’umanità abbia mai affrontato“, ha proseguito Greta. “Gli umani hanno una grande capacità ...

Elezioni - Greta chiama e l’Europa risponde : i Verdi volano ovunque tranne in Italia : a noi non importa nulla dei cambiamenti Climatici : Greta Thunberg ha lanciato l’allarme: gli studenti – e non solo – si sono mobilitati, le Nazioni di tutto il mondo hanno cercato di dare una virata decisiva alle proprie politiche economiche e ambientali per limitare i danni dovuti all’immissione di CO2 nell’aria, per cercare di arginare i cambiamenti climatici che comunque sono in atto, ma dei quali, secondo gli esperti, si possono quanto meno limitare gli effetti. ...

Clima e politica - Greta Thunberg sulle elezioni Europee : “non votate chi non si impegna per il Clima” : “Coloro che sono i più colpiti dalla crisi del Clima sono persone giovani come me, che non possono votare. Se non votate per voi stessi, fatelo per noi“. Queste le parole dell’attivista svedese Greta Thunberg, di fronte a migliaia di persone radunate per la annuale marcia per l’ambiente, che con i suoi i suoi scioperi del venerdì davanti al parlamento svedese ha dato il via al movimento globale dei ...

Clima - esperti : “ha ottenuto più Greta che noi in 30 anni” : “Ben venga un fenomeno come Greta Thunberg, purché se ne parli“: a dirlo sono alcuni tra i maggiori esperti italiani del Clima e meteorologia in occasione del convegno dell’Ordine interregionale dei Chimici e dei Fisici in corso a Roma. Nel sensibilizzare dell’opinione pubblica, rileva Antonello Pasini – ricercatore del Consiglio nazionale delle Ricerche (CNR) e docente di Fisica del Clima presso l’Università Roma ...

Cambiamenti Climatici - la chiamata alle piazze di Greta Thunberg : “Domani sciopero generale globale” : L’attivista svedese Greta Thunberg invita alla mobilitazione di massa contro i Cambiamenti climatici per la giornata di domani, un altro venerdì all’insegna del futuro come come reca il nome stesso del movimento Fridays for Future. “Domani sciopero generale globale“, è l’appello lanciato dalla 16 enne e da altri giovani ecologisti in una lettera pubblicata dal quotidiano tedesco Suddeutsche Zeitung. “Ancora ...

San Benedetto del Tronto - striscione delle clarisse “contro Clima di odio”. Si dimette il segretario pastorale : “Pseudo-Chiesa” : Gli striscioni arrivano anche fuori dal monastero “Santa Speranza” delle clarisse di San Benedetto del Tronto, dove è stata appesa una scritta che recita “Lo avete fatto a me”. Una sintesi della frase tratta dal Vangelo secondo Matteo “Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. Uno striscione di cui la badessa ha parlato al Corriere della ...

Da Chernobyl a Greta Thunberg - Federico Fazzuoli svela curiosità e retroscena su Linea Verde e i cambiamenti Climatici : Federico Fazzuoli, storico conduttore di “Linea Verde”, è intervenuto ai microfoni de “L’Italia s’è desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sul successo di Linea Verde. “Il segreto era la continuità, l’idea che settimana dopo settimana potevi avere un colloquio diretto con i telespettatori –ha affermato Fazzuoli-. E poi un momento di grande ...