Arte sotto choc | Nei musei un quadro su due è falso

Luigi Di Maio sotto il fuoco amico - qualcuno dentro il M5S vuole che si metta da pArte : Forse il momento più buio per Luigi Di Maio, dopo la batosta delle europee, qualcuno chiede la sua testa e quel qualcuno è proprio dentro il Movimento Discontinuità. Ripartenza. Scelte condivise. Il vocabolario della politica offre spesso (e inesorabile) le stesse parole per digerire, spiegare ed elaborare una sconfitta elettorale. Quelle che si pronunciano da … Continue reading Luigi Di Maio sotto il fuoco amico, qualcuno dentro il M5S ...

Giro d’Italia 2019 - la tappa di mArtedì 28 maggio Lovere-Ponte di Legno : paesi - Comuni e Province attraversati. Quando passa il Giro sotto casa tua? : Continuerà martedì 28 maggio, dopo il secondo giorno di riposo, l’edizione 2019 del Giro di’Italia, con la sedicesima tappa, la quattordicesima in linea: dopo la cancellazione del Passo Gavia ed il cambio di percorso saranno 194 i km che porteranno il gruppo da Lovere a Ponte di Legno. Purtroppo della nuova frazione, al momento, è stata Comunicata soltanto l’altimetria e non la cronotabella. Di seguito l’elenco completo ...

Playoff Serie A Basket – Venezia pArte col piede giusto : Trento ko sotto i colpi di Haynes : Venezia vince Gara-1 dei Playoff di Serie A contro Trento: Haynes guida i suoi alla vittoria segnando 14 punti e fornendo 5 assist Dopo la vittoria di Cremona su Trieste, la seconda gara dei Playoff di Serie A fra Venezia e Trento chiude il programma di giornata. La formazione di coach De Raffaele mantiene il fattore campo e davanti al pubblico del Taliercio supera 67-57 Trento. A dispetto di un’inizio complicato, che l’ha vista da subito ...

Giro d’Italia 2019 - la tappa di mArtedì 21 maggio Ravenna-Modena : paesi - Comuni e Province attraversati. Quando passa il Giro sotto casa tua? : martedì 21 maggio si correrà la Ravenna-Modena, decima tappa del Giro d’Italia 2019: il gruppo, dopo il giorno di riposo, dovrà percorrere 145 km totalmente pianeggianti, non ci sarà nemmeno un metro di salita e la frazione è ovviamente rivolta ai velocisti che non si faranno scappare questa occasione. Il percorso molto semplice si snoderà interamente in Emilia-Romagna, verranno attraversate le Province di Ravenna, Bologna e ...

MotoGp – Jorge Lorenzo si improvvisa pittore sotto la Tour Eiffel : l’opera d’Arte del pilota Honda [VIDEO] : Jorge Lorenzo ed il disegno sotto la Tour Eiffel: il maiorchino della Honda si improvvisa pittore alla vigilia del Gp di Francia E’ tutto pronto per il Gp di Francia, quinto appuntamento della stagione 2019: tanti piloti sono già in terra francese, per gli eventi pre-gara. Tra questi c’è Jorge Lorenzo, che oggi è stato protagonista ai piedi della Tour Eiffel per degli scatti e tanto divertimento. Il maiorchino della Honda si è ...

Oroscopo di mArtedì 14 maggio : per Cancro recupero fisico - Bilancia sottotono : Una nuova settimana è appena iniziata, quali saranno i disegni degli astri e delle stelle per la giornata di domani? Scopriamolo qui di seguito con l'Oroscopo di martedì 14 maggio 2019, per i dodici segni dello Zodiaco, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute. Astrologia di martedì 14 maggio 2019, segno per segno Ariete: durante la giornata di martedì alcuni nodi verranno al pettine, sarà infatti possibile risolvere delle ...

LIVE Italia-Svizzera hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : 0-2. Gran pArtenza degli elvetici - azzurri sotto assedio : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Svizzera, prima giornata dei Mondiali 2019 di hockey su ghiaccio. Quello di oggi sarà un esordio tutt’altro che semplice per i nostri azzurri, i quali si troveranno di fronte i vice-campioni del Mondo. Gli elvetici hanno tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo anche in questa edizione, quindi vorranno partire con il piede giusto. Nonostante il match sembri ...

ADAM SKY - DJ MORTO : INCIDENTE CHOC A BALI/ Arteria recisa : sotto effetto dell'alcol? : ADAM Sky, il celebre dj australiano MORTO in vacanza a BALI, vittima di un INCIDENTE CHOC. Si è schiantato contro porta di vetro per soccorrere un'amica.

Campobasso - liste sotto la lente d'ingrandimento : non solo transfughi. Alcuni dei candidati sono fedelissimi e fanno pArte delle segreterie ... : Resta ora da chiedersi quale sarà il ruolo dei big della politica per il risultato che il 26 maggio sarà attribuito ai loro stretti collaboratori.

D'Amico : 'Il comportamento dei tifosi dell'Ajax sotto l'hotel della Juve quasi pArtenopeo' : Ieri, la Juventus era ad Amsterdam per sfidare l'Ajax in Champions League. La vigilia dei bianconeri e della partita in genere è stata piuttosto movimentata. Infatti, prima del match ci sono stati alcuni scontri fuori dalla stadio, ma anche la nottata che ha preceduto il match non è stata del tutto tranquilla. I tifosi dell'Ajax alle 2 e alle 4 di notte di mercoledì si sono palesati davanti all'hotel della Juve per disturbare il sonno dei ...

La mia watchlist di azioni sottovalutate nel 2019 - pArte 1 - : Tuttavia, le banche vorranno vedere aumentare i tassi i tassi di interesse, ma ahimè, la Fed pensa che ulteriori aumenti danneggerebbero l'economia. Una strategia da me ribattezzata, lose to lose.

Il cArtello tedesco - L'Europa mette sotto accusa BMW - Daimler e Volkswagen : La Commissione Europea ha formalizzato in via preliminare le accuse sulla presunta violazione delle normative sull'antitrust da parte dei gruppi BMW, Daimler e Volkswagen, tacciati di aver creato un cartello volto a condividere decisioni di carattere tecnico e strategico sul fronte delle emissioni inquinanti dal 2006 al 2014. In particolare, i costruttori sono accusati di aver ostacolato la concorrenza sulle tecnologie di trattamento: in ...

Ex province - Cateno De Luca : ´Mentre stanno chiudendo per fallimento il sottosegretario Villarosa si diverte con il gioco delle tre cArte. ... : Mi auguro che l'assessore Regionale all'economia Gaetano Armao non firmi un ulteriore accordo suicida per il nostro territorio".