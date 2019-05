Terrorismo, 4 fermi tra Torino e Milano

andiamoviaora : @LeonardoCaciopp @tabacco_y_salut @Pontifex_it Che ne so? Se non ne sai niente è tua mancanza. Togli i tre punti in… -

Quattro persone, due somali e due etiopi, sono stati fermati tracon l'accusa di finanziamento di condotte con finalità die favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I 4 sono stati fermati per il pericolo di fuga. Le indagini condotte dalla Dda di Bologna non sono ancora concluse. Sarebbe stata documentata l'esistenza di un network internazionale per la raccolta di fondi destinati a gruppi terroristici, in particolare ai miliziani di al Shabaab.(Di venerdì 31 maggio 2019)