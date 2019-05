ilnapolista

(Di venerdì 31 maggio 2019) Sul Corriere dello Sport le reazioni degli altri personaggi coinvolti nell’inchiesta di Repubblica oltre a quella di De Rossi, già riportata da Ivan Zazzeroni. La reazione diPrimo fra tutti,che al quotidiano ha detto: “questo articolo è horseshit (testualmente merda di cavallo”). Qualcuno vuole danneggiare la Roma, chiarirò tutto”. Della reazione del presidente scrive anche la Gazzetta, che aggiunge una frase alle sue dichiarazioni: “Adesso comincerò a fare pulizia”, avrebbe detto, non sopportando di sentirsi sotto attacco e che la gestione di Trigoria sia descritta come assolutamente fuori controllo. Per quanto riguarda la nota pubblicata dalla società, anche il, come fa Repubblica, vi legge una semplice presa di distanza ma non una vera e propria smentita. “Il verbo smentire con le varie declinazioni non compare mai…. un comunicato decisamente ...

SSCNapoliNews : Pallotta sul CorSport: “Quell’articolo è horseshit”. Di Francesco: “Mai saputo nulla” - lupacchiotta71 : RT @centobuste: pare che #pallotta abbia aperto un ombrello in casa mentre venerdì 17 gli era caduto il sale per evitare un gatto nero che… - pax_ale : @tottimitico @Solano_56 @tuttapposter Sarebbe meraviglioso. Pallotta che annuncia in diretta mondiale di avere sost… -