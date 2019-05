Marte | Curiosity | “minatore” con la testa tra le nuvole

meteoweb.eu

(Di venerdì 31 maggio 2019) Lavoro intenso per il rover ‘targato’ Nasa, ma il suo impegno con un deposito d’argilla non gli impedisce di scattarsi un selfie e di volgere gli occhi verso l’alto per immortalare leche solcano i cieli del Pianeta Rosso. Nell’autoritratto scattato lo scorso 12 maggio (il 2405° giorno marziano della missione),mostra orgoglioso il suo lavoro ‘minerario’: sono evidenti – riporta Global Science – gli ‘assaggi’ di campioni effettuati dal rover sulle aree chiamate ‘Aberlady’ e ‘Kilmarie’, situate ai piedi del Monte Sharp, lungo un fianco del rilievo. Gli esemplari rocciosi presentano la più alta concentrazione di minerali di argilla mai riscontrata in altri materiali raccolti precedentemente dae confermano le previsioni del team della missione su questa zona, che è stata definita ‘clay-bearing unit’. L’abbondanza di argilla nell’area era stata ...

