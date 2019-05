La Juventus spera ancora in Pep Guardiola e intanto tratta la cessione di Cancelo

Allenatore Juventus - altro che Sarri - c’è ancora una speranza : Allenatore Juventus – Novità importantissime quelle apparse oggi sul quotidiano Il Giornale in edicola stamani. Nei giorni scorsi si è tanto parlato dell’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus, ma nelle ultime ore una pista di primissimo ordine sembra potersi riaprire. Allenatore Juventus, situazione in continua evoluzione La società bianconera è alla ricerca del […] More

Guardiola nuovo allenatore Juventus?/ Il precedente CR7 aumenta le speranze... : Guardiola nuovo allenatore Juventus? Le ultime notizie, le voci e le indiscrezioni sulla possibilità che il tecnico catalano firmi con i bianconeri.

Real Madrid-Zidane : aria di rottura? La Juventus spera : Real MADRID ZIDANE, rottura? – Clamorosa voce quella proveniente da Madrid e che interessa, seppur in modo in indiretto, la Juventus. Nell'ultima conferenza stampa tenuta dal tecnico francese, tornato a marzo alla guida delle merengues, il tre volte vincitore della Champions League da allenatore ha rivelato: "Se non posso fare quello che voglio nella mia

Roma batte 2-0 la Juventus e spera ancora in posto Champions : La Roma batte la Juventus all'Olimpico con gol di Florenzi al 79' e di Dzeko al 92' e spera ancora in un posto in Champions League. Con questa vittoria, infatti, i giallorossi salgono a 62 punti come il Milan, a -1 dall'Inter che deve giocare domani col Chievo e a -3 dall'Atalanta dei miracoli che dovra' giocare domenica prossima contro la Juventus, dopo aver disputato la finale di Coppa Italia il 15 maggio all'Olimpico contro la ...

Roma : con la Juventus torna De Rossi - bisogna vincere e poi sperare : Roma – Il big match della 36esima giornata di serie A è senza dubbio alcuno il posticipo di questa sera tra Roma e Juventus. Il calcio d'inizio fissato alle 20.30 del 12 maggio segnerà la terzultima giornata di campionato, prima che il sipario cali definitivamente su un torneo tanto scialbo in vetta, quanto vivo nella lotta Champions-Europa League. Il pareggio beffa contro il Genoa, maturato nei minuti finali della gara di Marassi,

Guardiola-Juventus - il sogno di Agnelli ha una chiara speranza : Guardiola-Juventus – Pep Guardiola è il nome giusto per un altro scossone, sia tecnico che emotivo. Lo spagnolo saprebbe portare nuovi stimoli, oltre a una filosofia di calcio diametralmente differente rispetto a quella degli ultimi cinque anni. Le armi per convincerlo separarsi dal Manchester City e imboccare la via per Torino non mancano alla Juventus. La palla è nelle

Juventus - De Ligt fa sperare i tifosi : "Non ho ancora scelto il mio futuro" : Juventus DE Ligt – Nella conferenza pre gara contro il Tottenham, De Ligt ha parlato del suo futuro e smorzato le voci di mercato riguardo un suo accordo con il Barcellona. I tifosi della Juventus adesso possono sognare, anche perché il difensore dell'Ajax sarebbe un serio obiettivo della dirigenza bianconera. "Costo meno di 75 milioni"

Cristiano Ronaldo spera in Guardiola alla Juventus (RUMORS) : Dopo la conferma di Agnelli della permanenza di Allegri sulla panchina della Juventus (nel post partita fra i bianconeri e l'Ajax), anche il tecnico toscano ha avuto modo di ribadire la volontà di restare a Torino la prossima stagione nella trasmissione della Rai 'Che Tempo Che Fa'. Sembra quindi una formalità l'incontro fra le parti che dovrebbe essere previsto dopo il primo maggio, e quindi non dovrebbero esserci clamorose novità riguardanti

Ascolti TV | Martedì 16 aprile 2019. Solo il 13% per L'Aquila – Grandi Speranze. Juventus-Ajax al 10.1% - Noi e la Giulia all'8.2% : L'Aquila - Grandi Speranze - Giorgio Marchesi e Donatella Finocchiaro Su Rai1 L'Aquila – Grandi Speranze ha conquistato 3.180.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale 5 Noi e la Giulia ha raccolto davanti al video 1.700.000 spettatori pari all'8.2% di share. Su Rai2 Vita, Cuore, Battito ha interessato 1.473.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia 1 Le Iene ha catturato l'attenzione di 1.907.000

Juventus - adesso si pensa alla Champions : Allegri spera nel recupero di Can e Chiellini : Oggi la Juventus non è riuscita a fare il punto decisivo per chiudere la pratica scudetto. I festeggiamenti dei bianconeri, a questo punto, sono rimandati alla gara della prossima settimana contro la Fiorentina. Prima però di pensare alla partita contro i viola, la Juve dovrà concentrarsi anima e corpo in vista del match di martedì contro i'Ajax. Da domani, Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi inizieranno la preparazione per la gara di