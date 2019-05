Inter | Enrico Mentana risponde alla Curva Nord che attacca Antonio Conte

liberoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2019) Arrivaall'e si scatena la bagarre. La, il settore del tifo organizzato nerazzurro, ha accolto il mister con un durissimo comunicato in cui afferma che "non dimentichiamo" il suo trascorsoJuventus e i suoi problemi con la giustizia sportiva. Un comunicato per il

Libero_official : 'Farneticante': Mentana risponde al comunicato della Curva Nord interista contro Antonio Conte - gen_napoli : RT @fulviogiuliani: Con tutto il rispetto per Enrico Mentana e proprio perché lui è #EnricoMentana, i comunicati delle curve non si comment… - alpinoalmare : RT @fulviogiuliani: Con tutto il rispetto per Enrico Mentana e proprio perché lui è #EnricoMentana, i comunicati delle curve non si comment… -