Diego Rossi | «La mia cucina è una vera figata»

Basket : Diego Flaccadori e Amedeo Della Valle prossimi all’approdo in Germania. Aumenta il contingente azzurro all’estero : Diego Flaccadori e Amedeo Della Valle cercano rivincite all’estero. Dopo una stagione meno bella di quella che entrambi si aspettavano, rispettivamente a Trento e a Milano, uno dei giocatori migliori Della nuova generazione cestistica italiana e l’ex Reggio Emilia, potenzialmente giocatore capace di stare tranquillamente ai piani alti, cercano di riprendersi la carriera in mano fuori dai nostri confini. Per Flaccadori, in ...

Napoli - la voce di calciomercato per il prossimo attaccante di Ancelotti : arriva Diego Costa : Circola il nome di Diego Costa tra gli osservatori del calciomercato per il futuro attacco del Napoli di Carlo Ancelotti. Nonostante la presenza accertata di Milik, la società di Aurelio De Laurentiis sta lavorando per dare all'allenatore un attaccante di livello internazionale. Dal fronte Atletico

Spoiler Una Vita prossima settimana : il ritorno di Huertas - Blanca lasciata da Diego : Nuovo appuntamento dedicato alla soap opera iberica “Una Vita” scritta da Aurora Guerra. Le trame settimanali, annunciano che ritornerà in scena un personaggio femminile che in passato ha causato la crisi coniugale tra Celia e Felipe Alvarez Hermoso. Si tratta di Huertas Lopez, che rimetterà piede ad Acacias 38 con un ruolo diverso, dato che si rivelerà essere la rappresentante degli operai del giacimento d’oro gestito da Ramon Palacios e Rosina ...

Anticipazioni Un posto al sole prossima settimana : Raffaele aiuta Diego nel suo lavoro : La famosa fiction Un posto al sole riserva molte novità entusiasmanti. Nelle puntate che andranno in onda dal 22 al 26 aprile, Giulia sarà ospite di Ornella e Raffaele. Intanto Roberto e Filippo dovranno decidere se accettare o meno una richiesta appena giunta. Mariella e Guido cercheranno di dimostrare la loro lealtà a Cerruti e vorranno convincerlo che la realtà virtuale spesso può essere imprevedibile e inconsueta. L'uomo in seguito sarà ...