Se i Macron spendono 5200 euro al mese dal parrucchiere

ilgiornale

(Di giovedì 30 maggio 2019) Francesca Rossi Da un po’ di tempo la stampa francese ed estera pare molto interessata al look e alle spese della coppia presidenziale francese: secondo le indiscrezioni ispenderebberoalper avere la testa a posto Non è un mistero il fatto che personaggi politici e teste coronate siano costantemente sotto la luce dei riflettori. In questo periodo in particolare un dettaglio legato al look deista facendo discutere sui giornali francesi e non solo. Si tratta delle loro acconciature, in special modo di quella della première dame Brigitte. La moglie del presidente francese è finita più volte nel mirino della stampa, soprattutto per la presunta influenza che avrebbe nelle decisioni politiche del marito. Ora, però, a far parlare sono i suoi capelli sempre in ordine, pettinatissimi e dalla piega impeccabile. La signora, intervistata da ...