Saybie, la neonata più piccola del mondo, sta bene: quando è nata pesava 245 grammi (Di giovedì 30 maggio 2019) quando è venuta alla luce, nel dicembre dello scorso anno, la sua mamma era arrivata solo alla ventitreesima settimana e lei pesava appena 245 grammi, praticamente quanto una grossa mela. Ma la piccola Saybie – questa il nome dato dai medici alla bambina prematura considerata la neonata più piccola del mondo – ce l’ha fatta. E finalmente, dopo quasi cinque mesi in terapia intensiva neonatale a San Diego, in California, la bimba è tornata a casa con i genitori. A dare la bella notizia è stato l’ospedale Sharp Mary Birch dove Saybie è nata lo scorso dicembre da una mamma, rimasta anonima, che aveva partorito con un cesareo d’urgenza a causa di gravi complicazioni durante la gravidanza. “Il cesareo è stato necessario perché la bambina non cresceva, e perché la mamma era in pericolo di vita”, hanno spiegato i medici dell’ospedale di San Diego.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di giovedì 30 maggio 2019)è venuta alla luce, nel dicembre dello scorso anno, la sua mamma era arrivata solo alla ventitreesima settimana e leiappena 245, praticamente quanto una grossa mela. Ma la– questa il nome dato dai medici alla bambina prematura considerata lapiùdel– ce l’ha fatta. E finalmente, dopo quasi cinque mesi in terapia intensivale a San Diego, in California, la bimba è tora casa con i genitori. A dare la bella notizia è stato l’ospedale Sharp Mary Birch dovelo scorso dicembre da una mamma, rimasta anonima, che aveva partorito con un cesareo d’urgenza a causa di gravi complicazioni durante la gravidanza. “Il cesareo è stato necessario perché la bambina non cresceva, e perché la mamma era in pericolo di vita”, hanno spiegato i medici dell’ospedale di San Diego.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

GramsciAG : RT @LaStampaTV: VIDEO | Saybie la neonata più piccola del mondo: pesava come una mela - LaStampa : RT @LaStampaTV: VIDEO | Saybie la neonata più piccola del mondo: pesava come una mela - MyryPass : RT @jeperego: Una bella notizia: dopo 5 mesi in terapia intensiva è andata finalmente a casa Baby Saybie, la neonata più piccola del mondo,… -