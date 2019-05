Roland Garros – Tomic indisponente in sala stampa | risposte ermetiche e faccia tosta | “il

sportfair

(Di giovedì 30 maggio 2019) Bernardsi atteggia in manierain: l’australiano risponde in maniera ermetica e dà seguito alle dichiarazioni di Kyrgios su quanto ‘schifo’ ilBernardè tornato a far parlare di sè, ovviamente non per meriti tennistici. Il tennista australiano si è fatto eliminare in poco più di un’ora al primo turno del, perdendo 6-1 / 6-4 / 6-1 contro Taylor Fritz. E fin qui, l’eliminazione più veloce del torneo, è ancora ‘accettabile’. In conferenzainvece,ha dato il meglio del peggio. Il numero 84 del mondo si è presentato in maniera, rispondendo con poche parole ad ogni domanda, quasi seccato.ha spiegato che semplicemente “i tornei su terra non fanno per me“, riprendendo poi le dichiarazioni di Nick Kyrgios in merito al: ...

ITA_Tennis : .@ITA_Alumni spotted at the Roland-Garros #RG19 ?? Francesca DiLorenzo - @OhioStateWTEN Luisa Stefani -… - angelomangiante : Dopo 4 anni #Federer torna al Roland Garros. E comincia così, con questa magia vietata a chi non ha una mano vellu… - c_appendino : ?? Al Roland Garros che inizia domani Torino sarà orgogliosamente rappresentata da due talenti del tennis come Loren… -