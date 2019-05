Rixi condannato | Salvini | accetto dimissioni per tutelare il Governo

Rixi condannato si dimette. Salvini : “Tutelato lui e il governo da attacchi” : Condanna in primo grado di tre anni e cinque mesi per Edoardo Rixi, il viceministro della Lega coinvolto nell'inchiesta 'spese pazze' nella regione Liguria. Una sentenza attesa che non coglie di sorpresa il partito di via Bellerio, tanto che non trascorre neanche una mezz'ora e lo stesso Rixi diffonde una nota in cui annuncia di aver dato le dimissioni nelle mani di Matteo Salvini. Che, a stretto giro di posta, riferisce di averle accettate per ...

Lega - Rixi condannato a 3 anni e cinque mesi : "Mi dimetto" | Salvini : le accetto per tutelare il governo ma incredibili condanne senza prove : Il viceministro alle Infrastrutture condannato per peculato e falso: disposta anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Salvini accetta il passo indietro e lo nomina "responsabile nazionale trasporti e infrastrutture della Lega, riconoscendogli capacità e onestà assolute".

Il sottosegretario leghista Edoardo Rixi è stato condannato per peculato : Il viceministro Edoardo Rixi (foto: Fabio Cimaglia / LaPresse) Il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi si è dimesso. Il passo indietro, già chiesto nei giorni scorsi da diversi esponenti del Movimento 5 stelle, è arrivato dopo la sentenza che ha condannato il leghista a tre anni e cinque mesi per falso e peculato. In base a quanto accertato dai magistrati del tribunale di Genova, Rixi avrebbe rimborsato le spese ...

Rixi (Lega) condannato a 3 anni e 5 mesi <br> "Ho rassegnato le dimissioni" : Edoardo Rixi, viceministro alle Infrastrutture della Lega è stato condannato a 3 anni e 5 mesi nell’ambito dell’inchiesta sulle "spese pazze" alla Regione Liguria. Per l’esponente del Carroccio ora scatta anche la sospensione prevista dalla Legge Severino e inevitabilmente si aprirà un altro terreno di scontro con il Movimento 5 Stelle. Luigi Di Maio aveva infatti annunciato che in caso di condanna Rixi si sarebbe dovuto dimettere, mentre la ...

Lega - Rixi condannato a 3 anni e cinque mesi : "Mi dimetto" | Salvini : le accetto per tutelare il governo ma incredibili condanne senza prove : Il vice ministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi è stato condannato per il caso "spese pazze" alla Regione Liguria. Rixi, tra il 2010 e il 2012 capogruppo regionale della Lega, era accusato di peculato e falso. Imposta anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici

Rixi - condannato - si dimette. Ed evita una nuova crisi tra M5s e Lega : È la pena più alta che i giudici potessero infliggere. L’attuale viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi è stato condannato in primo grado a 3 anni e 5 mesi dal tribunale di Genova nel processo per le cosiddette “Spese Pazze” in regione Liguria. Rixi, che all'epoca era capogruppo regionale del

