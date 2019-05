Oroscopo estate - Pesci : amore in caduta libera - stress dietro l'angolo : I nativi del segno dei Pesci in questa ormai imminente estate sembrano sembrano doversi preparare a diverse negatività in vari ambiti della vita. L'amore ancora non busserà alla vostra porta e le relazioni longeve presenteranno della 'ruggine' che potrebbero portare a conseguenze inevitabili. come rotture e separazioni. Uno dei pochi aspetti positivi sono le grandi energie a vostra disposizione, quindi cercate di migliorare la vostra vita ...

Oroscopo del giorno 31 maggio - 2ª sestina : Bilancia vola in amore - venerdì nero per i Pesci : L'Oroscopo del giorno venerdì 31 maggio 2019 è arrivato, disponibile a dare speranza soprattutto a coloro con problematiche aperte. Pronti a scoprire le nuove previsioni zodiacali? In Astrologia i campi di applicazione più cercati, come sempre, sono l'amore e il lavoro, in questo contesto analizzati in relazione agli ultimi sei simboli astrali. Bene, iniziamo subito a dare una infarinatura generale in merito a i segni migliori e peggiori del ...

Oroscopo del giorno 31 maggio - 2ª sestina : Bilancia vola in amore - venerdì nero ai Pesci : L'Oroscopo del giorno venerdì 31 maggio 2019 è arrivato, disponibile a dare speranza soprattutto a coloro con problematiche aperte. Pronti a scoprire le nuove previsioni zodiacali? In Astrologia i campi di applicazione più cercati, come sempre, sono l'amore e il lavoro, in questo contesto analizzati in relazione agli ultimi sei simboli astrali. Bene, iniziamo subito a dare una infarinatura generale in merito a i segni migliori e peggiori del ...

Affinità e incompatibilità fra i segni zodiacali : Pesci vicino allo Scorpione : Ci sono tanti elementi che rendono l'amore fra i segni ben strutturato. Le Affinità fra i segni zodiacali, le incompatibilità, le caratteristiche che regolano questo meccanismo e il mese propizio per far sbocciare l'amore sono quelle principali per una relazione stabile e duratura. Tendenzialmente ciascun segno è attratto dagli altri due che condividono con lui l'elemento, ma naturalmente esistono anche le eccezioni. Da Ariete a Vergine Ariete: ...

L'oroscopo del giorno 30 maggio - previsioni da Bilancia a Pesci : giovedì Sagittario 'top' : L'oroscopo del giorno giovedì 30 maggio 2019 è pronto per essere consultato da voi lettori, come noi amanti della buona Astrologia. In evidenza quest'oggi l'attesa classifica con le stelline quotidiane e di contorno, come da prassi, le previsioni riservate agli ultimi sei segni. Ansiosi di sapere quali sono i segni favoriti a metà settimana? Dunque, iniziamo con il dare le giuste direttive in merito alla prossima giornata risaltando i simboli ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 29 maggio : Sagittario protettivo - Pesci romantico : Le previsioni astrali di mercoledì, riguardanti le relazioni a due, innescano una voglia di cambiamento e di rivoluzionare le proprie sensazioni. L'oroscopo dell'amore di coppia approfondisce questo rinnovamento tramite le premonizioni segno per segno. L'oroscopo dell'amore di mercoledì Ariete: molto pazienti e perseveranti con la Luna nel segno, sarete accondiscendenti e sensibili ai bisogni del partner. Legati ai valori tradizionali, vorrete ...

Oroscopo 28 maggio : per i Pesci momento utile per risolvere vecchie questioni : Procede a passo spedito l'ultima settimana di maggio per tutti e dodici segni zodiacali. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 28 maggio e le novità che porteranno stelle pianeti. Amore, lavoro e salute saranno gli assoluti protagonisti. Ariete: da questa sera la Luna sarà nel vostro segno zodiacale. Il mese in arrivo, quello di giugno, sarà importante. Per questo motivo, fin da oggi, è necessario programmare bene tutto quello che c'è da ...

Oroscopo 3 giugno : acquisti per Pesci - finanze in rialzo per Leone : La giornata di lunedì 3 giugno si rivelerà abbastanza tranquilla per i segni dello zodiaco. In particolare, il Toro sarà meno esuberante, in cerca di comodità e di riposo meritato. Più impegnato il Cancro, che dovrà vedersela con l'influenza non proprio positiva di Mercurio. Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: il nervosismo non dovrà intaccare in nessun modo l'ambito lavorativo. Questa sarà una giornata di quelle decisive per un progetto ...

L'oroscopo del giorno 28 maggio da Bilancia a Pesci : Venere in Toro - Sagittario al top : L'oroscopo del giorno martedì 28 maggio è pronto a distribuire consigli e fare previsioni. In questo caso, il periodo interessato è il secondo giorno della corrente settimana, per l'appunto martedì. Come al solito, a farla da padrone sarà l'Astrologia applicata all'amore e al lavoro analizzati in relazione agli ultimi sei simboli astrali. Bene, allora partiamo subito con il mettere in pratica i consigli delle stelle in esclusiva per Bilancia, ...

L'oroscopo di domani 27 maggio : Capricorno comprensivo - Pesci armonioso : L'oroscopo di domani garantisce splendide opportunità lavorative e occasioni per ciascun segno zodiacale, basterà soltanto concretizzare i consigli elargiti nelle seguenti previsioni astrologiche fortunate. L'oroscopo di lunedì Ariete: Urano che è proprio lì dietro l'angolo, poiché nel domicilio del Toro vi crea qualche imprevisto sul lavoro. Ma saprete affrontarlo al meglio, trovando la soluzione giusta, grazie a un Saturno razionale nel ...

Oroscopo 31 maggio : Toro produttivo - Pesci felice : Nella giornata di venerdì 31 maggio, i nativi del segno dei Pesci potrebbero avere una giornata in salita rispetto alle precedenti. Amore in prima linea invece per Ariete e Capricorno, che passeranno la giornata in compagnia dell'amato bene. Al contrario di Gemelli e Bilancia, che si dedicheranno alla famiglia. Di seguito nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo della giornata di venerdì 31 maggio 2019. Previsioni Oroscopo 31 maggio 2019 ...

L'oroscopo dell'amore per i single al 2 giugno : Scorpione empatico - Pesci allegro : L'oroscopo dell'amore per i single elargisce le dritte giuste per raggiungere la felicità. Le previsioni astrologiche riguardanti l'ultima settimana di maggio approfondiscono le premonizioni segno per segno. Buone opportunità nelL'oroscopo dell'amore settimanale Ariete: prima di approcciarvi all'amore, concedetevi un esame approfondito dei vostri desideri. Dopo tale analisi sarete più consapevoli di cosa state cercando dall'amore. Toro: continua ...

Oroscopo del fine settimana - 25 e 26 maggio : incontri per i Pesci - scelte per l'Acquario : Il mese di maggio sta per giungere al termine, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per quest'ultimo week end del mese? Il fine settimana inizia in maniera faticosa per i Pesci, ma prende una piega decisamente più favorevole nella giornata di domenica, quando saranno favoriti i nuovi incontri. Anche l'Ariete vivrà un momento positivo per i sentimenti, mentre l'Acquario dovrà prendere una decisione. Ecco di seguito l'Oroscopo del ...