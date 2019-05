ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2019) La memoriapresto potrà avere un suo prezioso archivio, fatto di parole edi chi per la Liberazione ha dato la propria vita. Il progetto si chiama “Noi, partigiani” ed è stato promosso, su input di Gad Lerner e Laura Gnocchi (che avranno il coordinamento editoriale), dalla presidenza nazionale dell’Anpi. Prevede la realizzazione , in 2 anni, di un archivio pubblico contenente interviste video alle ultime partigiane e partigiani viventi. “L’intento – si legge in una nota dell’associazione dei partigiani – è quello di dare forma ad un memoriale vivo e condiviso, e al tempo stesso di fornire un’importante documentazione ai ricercatori e un moderno strumento di conoscenza storica e democratica alle nuove generazioni. Qualcosa di più, quindi, di un monumento celebrativo. Una grande operazione culturale per ...

Noovyis : Un nuovo post (“Noi, partigiani”, nasce l’archivio digitale con i volti e le voci della Resistenza. Anpi: “Memorial… - Cascavel47 : “Noi, partigiani”, nasce l’archivio digitale con i volti e le voci della Resistenza. Anpi: “Memoriale vivo e condiv… - ilfattovideo : “Noi, partigiani”, nasce l’archivio digitale con i volti e le voci della Resistenza. Anpi: “Memoriale vivo e condiv… -