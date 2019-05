MotoGp | Pernat e quel clamoroso retroscena su Valentino Rossi | “un team lo considerava un

sportfair

(Di giovedì 30 maggio 2019) Il manager italiano ha presentato il suo libro ‘Belin, che paddock’, svelando alcunidella sua carriera E’ stato presentato oggi presso l’autodromo del Mugello il libro di Carlo, che ha deciso di lanciare la sua opera proprio a ridosso del Gp d’Italia di. AFP/LaPresse Scritto insieme al giornalista di La Repubblica Massimo Calandri e edito da Mondadori, il volume si chiama ‘Belin, che paddock‘ e racchiude numerosi aneddoti vissuti dal manager italiano nel corso della sua lunghissima carriera. Tra tutti spiccalo che vede come protagonista, gestito daai tempi dell’Aprilia: “i vertici della casa di Noale non volevano Vale – le parole di– pensavano che non fosse un vincente e io mi dovetti imporre per far loro firmare un contratto di tre anni. Tutti quanti ...

