Convenzione tra Confcommercio Ragusa ed ECampus Università

Autismo : Convenzione tra Onu e Lea per la tutela dei bambini : Autismo, l’ISS chiama a raccolta gli esperti per fare il punto su problemi e opportunità. Sergio Canzanella (Direttore dell’Osservatorio Regionale per il Monitoraggio dei Disturbi sullo Spettro Autistico): «In Campania bisogna combattere contro le lungaggini burocratiche» Ogni anno in Campania nascono 350 bambini con disturbi autistici, ora l’Istituto Superiore dei Sanità lancia la call per accogliere i pareri, i contributi e le osservazioni di ...