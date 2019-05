Se dare da bere e mangiare a un migrante diventa reato | le storie di Scott e Cédric

Ecco quanto caffè possiamo bere per salvaguar dare il cuore : Uno appena svegli, uno prima di uscire di casa, un altro quando si arriva al lavoro e così via. Fino a perdere il conto. Ma quanto caffè possiamo bere durante una giornata senza correre rischi per la salute? Da decenni la comunità scientifica analizza pile e pile di dati per giungere a una risposta conclusiva. A provare a rispondere è oggi un nuovo studio pubblicato sull’American Journal of Clinical Nutrition, che pone ora il nuovo limite ...

Dormire 5 ore - russare o bere alcol prima di andare a letto : i falsi miti che danneggiano sonno e salute : La gente spesso crede che 5 ore di sonno siano sufficienti per stare bene, che russare non sia dannoso e che bere bevande alcoliche aiuti ad addormentarsi. Questi sono tra i miti più diffusi sul sonno che non solo danno origine a cattive abitudini, ma che creano anche un’importante minaccia per la salute, secondo un nuovo studio pubblicato su Sleep Health. I ricercatori della NYU School Of Medicine hanno revisionato oltre 8.000 siti web per ...