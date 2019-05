Perché mettere telecamere in asili e case di cura è un’idea sbagliata e dannosa

fanpage

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Sulla scia di pochi casi di cronaca di grande impatto emozionale, maggioranza e opposizione votano assieme per la possibilità di adottare sistemi di videocontrollo indi. Una misura profondamente, che risponde a una idea distorta di sicurezza, che aumenta la pervasività del controllo sui cittadini e trasforma di colpo in “non sicuri” i luoghi cui affidiamo i nostri cari, i nostri figli, i nostri genitori.

