Morta la star del pop latino | “L’aereo su cui viaggiava si è schiantato al suolo”

Grumpy Cat - è Morta la gatta star dei meme : È decisamente una giornata «no» più del solito, questo venerdì 17 maggio. È infatti stata resa nota la morte di Grumpy Cat, la gatta più imbronciata di sempre. Tardar Sauce, questo era il suo vero nome, è diventata una star grazie alle immagini virali del suo musino perennemente corrucciato che, stando a quanto riferiva la sua padrona Tabatha Bundesen, era dovuta a una forma di nanismo felino. Con più ...

Ashley Massaro Morta - wrestling in lutto : modella e star della WWE - aveva 39 anni : Il mondo del wrestling è in lutto: Ashley Massaro, modella ed ex star della WWE, è morta ieri a 39 anni. Lascia una figlia di 18 anni di nome Alexis. Come riportato da The Blast, il Suffolk Country Medical Examiner di New York ha rivelato che la donna è stata soccorsa poco prima delle 6.00 nella sua abitazione di Smithtown ed è stata trasportata in un ospedale locale dove però è tragicamente morta. La Massaro è stata nella Wwe tra il 2005 e il ...

Ashley Massaro - è Morta l’ex star del Wrestling e modella di Playboy : è giallo sulle cause della morte : È morta a 39 anni l’ex star del Wrestling e modella di Playboy Ashley Massaro. Ancora non si conoscono le cause della morte: il Suffolk Country Medical Examiner di New York ha rivelato che la donna ha avuto un malore mentre si trovava nella sua abitazione di Smithtown ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale poco prima delle 6 del mattino: lì è deceduta poco dopo il ricovero. A dare l’annuncio della sua scomparsa è stata ...

È Morta Doris Day - la grande star di Hollywood aveva 97 anni : Doris Day è morta. L'ultima grande diva dell'olimpo Hollywoodiano degli anni '50 e '60 si è spenta nella sua casa di Carmel Valley, in California, all'età di 97 anni. Considerata a buona ragione quale una delle più grandi stelle del cinema di ogni tempo, l'artista per la sua età era in buone condizioni di salute, ma una grave forma di polmonite ha minato le sue difese fino a comprometterne irrimediabilmente lo stato fisico. Protettrice degli ...

Morta Alessandra Panaro - la "fidanzata d'Italia". Fu star al cinema - da Dino Risi a Totò : È un'Italia in bianco e nero, che profuma di campagna e di sogni ingenui, in cui la tv si accende solo nei bar del paese e al cinema ci si affolla per sognare ad occhi aperti, quella che...

Addio Alessandra Panaro - Morta la star del Musichiere e di Poveri ma belli : Si è spenta il 1° maggio, in una clinica svizzera dove era ricoverata da alcune settimane, l’attrice Alessandra Panaro. Avrebbe compiuto 80 anni il 13 dicembre. Lo annunciano all’ANSA fonti vicine alla famiglia. Tutti i morti del 2019, le star e i personaggi che ci hanno lasciato: da Keith Flint a Luke Perry Il 3 gennaio è morta Sylvia Chase, 80enne giornalista statunitense vincitrice ...

È Morta Alessandra Panaro - star di Poveri ma belli : È morta ieri, in una clinica svizzera dove era ricoverata da alcune settimane, l'attrice Alessandra Panaro . Avrebbe compiuto 80 anni il 13 dicembre. Nata a Roma, raggiunse la fama con il film Poveri ...

Morta Alessandra Panaro - la 'fidanzata d'Italia'. Fu star al cinema da Dino Risi a Totò : È un'Italia in bianco e nero, che profuma di campagna e di sogni ingenui, in cui la tv si accende solo nei bar del paese e al cinema ci si affolla per sognare ad occhi aperti, quella che oggi si ...

Morta Alessandra Panaro - la 'fidanzata d'Italia'. Fu star al cinema da Dino Risi a Totò : È un'Italia in bianco e nero, che profuma di campagna e di sogni ingenui, in cui la tv si accende solo nei bar del paese e al cinema ci si affolla per sognare ad occhi aperti, quella che oggi si ...

Morta Alessandra Panaro - star di Poveri ma Belli di Dino Risi. Lavorò anche con Totò : ROMA - Era il simbolo di bellezza genuina, della classica ragazza della porta accanto. L'attrice Alessandra Panaro (79 anni, ne avrebbe compiuti 80 il 13 dicembre) è Morta in una...

Morta Alessandra Panaro - star di Poveri ma belli di Dino Risi. Lavorò anche con Totò : ROMA - Era il simbolo di bellezza genuina, della classica ragazza della porta accanto. L'attrice Alessandra Panaro , 79 anni, ne avrebbe compiuti 80 il 13 dicembre, è Morta in una clinica svizzera ...

Venezia - trovata Morta l'imprenditrice amata dalle star di Hollywood : è giallo : Eleonora Rioda, la "regina" dei matrimoni vip, è stata trovata morta nella sua casa di Venezia. Le cause del decesso non sono state ancora chiarite. La giovane imprenditrice, da tempo, lottava contro una grave malattia che l'aveva fortemente debilitata. Forse, le sue condizioni sono peggiorate improvvisamente ed un malore non le ha lasciato scampo, ma per ora non si esclude alcuna ipotesi. Neppure quella dell'estremo gesto. Non chiare le cause ...

Mya-Lecia Naylor - Morta la 16enne star della BBC/ Mistero sulla sua scomparsa : Mya-Lecia Naylor, morta la 16enne star della televisione britannica: la sua scomparsa sembra essere un vero Mistero. Ecco le ultime

Mya-Lecia Naylor Morta a 16 anni : era la star degli show Bbc per bimbi : morta Mya-Lecia Naylor, star della tv per bambini britannica: la giovane attrice è scomparsa all'età di 16 anni. La morte di Mya-Lecia Naylor, protagonista degli...