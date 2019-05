Intervista a Pietro Serra | ' Mi candido per ridare priorità ai sassaresi'

Blastingnews

(Di mercoledì 29 maggio 2019), nato a Sassari 31 anni fa, è freelance. Su facebook è seguitissimo con una pagina di oltre 20 mila utenti. Già presidente nazionale di Alternativa Futura per l'Italia, associazione culturale, è attualmente candidato a Sassari come consigliere comunale alle amministrative del prossimo 16 giugno in lista con la Lega di Matteo Salvini. Il suo motto è “Prima i”. Lo abbiamoto in esclusiva per BlastingNews. La candidatura, quali sono le motivazioni che ti hanno spinto a candidarti? Anzitutto perché è la Città in cui sono nato, che amo e vivo quotidianamente pur abitando in un centro vicino. I miei ideali si rispecchiano molto in quelli della Lega di Matteo Salvini. Perciò ho dato la mia adesione al partito e questi hanno ritenuto idonea la mia candidatura. Sono sicuro che il partito otterrà un ottimo risultato così come hanno dimostrato le recenti ...

