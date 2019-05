Il Cardinale Parolin | ' Bisogna dialogare con Salvini ma no ad abusi su simboli religiosi'

Salvini e il rosario sul palco - il Cardinale Parolin : «Invocare Dio per se stessi è pericoloso» : Il leader leghista in piazza Duomo aveva detto: «Sono sicuro che la Madonna ci porterà alla vittoria». Civiltà Cattolica: «Non nominare Dio invano». Famiglia Cristiana: «Ecco il sovranismo feticista». Il ministro: «A chi do fastidio se credo in Dio e invoco Maria?»

Salvini replica al Cardinale Parolin : “Se invoco la protezione di Maria do fastidio?” : Matteo Salvini a 'Non è l'arena' su La7 risponde agli attacchi di Di Maio e alle critiche del cardinale Pietro Parolin: "Se invoco la protezione di Maria dà fastidio a qualcuno? Chiedo la protezione di Dio per i nostri giovani, i nostri figli perché Europa ci sta preparando un futuro di disoccupazione e precarietà"Continua a leggere

Al Cardinale Parolin non è piaciuto che Salvini abbia invocato la Madonna : Al Vaticano non è piaciuto che, in chiusura del suo comizio sabato a Milano, Matteo Salvini brandisse il rosario e invocasse la Madonna. "Credo che la politica partitica divida, Dio invece è di tutti. Invocare Dio per se stessi è sempre molto pericoloso" ha detto il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, a margine della Festa dei Popoli a San Giovanni in Laterano, come trasmesso dalle telecamere di Rainews24. Il ...

