liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2019) (AdnKronos) - “Con unatto la Regione dà il via libera ad unmultiplo, nel segno della semplificazione amministrativa e gestionale – sottolinea l’assessore Lanzarin – Abbiamo predisposto un modello e un percorsoper gli enti locali, chiamati a raccogliere le richieste delle famigli

TV7Benevento : Famiglia: Veneto, bando unico da 3,8 mln per nuclei in difficoltà (2)... - TV7Benevento : Famiglia: Veneto, bando unico da 3,8 mln per nuclei in difficoltà... - matuchenesai1 : #flattax per redditi familiari fino a 50mila Euro lordi. In pratica qui in Veneto non rientrerà quasi nessuno visto… -