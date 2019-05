Samsung ritira l’ultimo aggiornamento per i Galaxy S10 a causa dei numerosi bug

Samsung sta ritirando tutte le unità demo di Galaxy Fold distribuite ai tester dopo i guasti al display : Samsung sta recuperando tutte le unità demo di Galaxy Fold distribuite a giornalisti e tester in seguito alle loro segnalazioni di rotture, rigonfiamenti e schermi lampeggianti dopo appena un giorno di utilizzo. Samsung ha rinviato il lancio del Galaxy Fold per un periodo di tempo non specificato mentre sta esaminato i rapporti sui danni e le possibili cause che sembrano coinvolgere le aree esposte dei cardini dello schermo. L'articolo Samsung ...