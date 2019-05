Blastingnews

(Di martedì 28 maggio 2019) Le sue scelte sono costate molto care al, rimasto in sospeso tra A e B fino all'ultimo secondo dell'ultima giornata di campionato. Enrico, ancora scioccato per la stagione fallimentare della squadra, ha chiesto scusa a tutto l'ambiente rossoblu. Un copione che ormai sembra ripetersi stagione dopo stagione, con unsempre sofferente e in zone di bassa classifica.giura: 'Non soffriremo più' Come riporta Il Secolo XIX, Enricoha commentato a mente fredda la stagione travagliata del, conclusasi con una salvezza ottenuta disperatamente al Franchi contro la Fiorentina. "Mai più campionato come questo", ha detto il patron rossoblu al quotidiano genovese. "Ho tratto degli insegnamenti da questa stagione, basta soffrire in questo modo". Parole molto simili a quelle pronunciate nelle scorse stagioni. Adesso però il presidenteè contestato in ...

jacopodantuono : Preziosi vuole risollevare il Genoa: 'E' giunto il momento di dare una svolta' - JackRensen1 : Preziosi devi vendere il Genoa e non farti mai più vedere ne sentire ! Genova non ti vuole ! Compra l'Avellino e sp… - sscalcionapoli1 : Pres. Leeds vuole acquistare il Genoa: spunta ipotesi di trattativa con Preziosi -