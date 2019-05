Operazione dei Carabinieri tra Ostia e Acilia | 5 in manette e 2 denunce

Mick Jagger balla - il frontman dei Rolling Stones in splendida forma a un mese dall'Operazione al cuore : Poco più di un mese fa, Mick Jagger aveva spaventato tutti i suoi fan: il frontman dei Rolling Stones, infatti, aveva dovuto essere operato d'urgenza con un intervento chirurgico al cuore,...

Centri estetici - maxi-Operazione dei carabinieri. Chiuse 52 strutture : Il lavoro dei carabinieri del comparto Nas ha portato all'applicazione di provvedimenti di chiusura o sospensione dell'attività nei confronti di 52 Centri di medicina estetica , il cui valore ...

Ispica e Scicli - Operazione “notti sicure” dei carabinieri : 2 arresti : Ispica e Scicli, operazione “notti sicure” dei carabinieri: 2 arresti. Hanno arrestato Angelo Branca e Mimmo Mormina

Walter Nudo - la tenera sorpresa dei figli dopo l’Operazione : La paura è finalmente passata e Walter Nudo sorride accanto ai suoi figli dopo l’operazione al cuore. L’attore – come è ormai noto – qualche settimana fa era stato ricoverato d’urgenza in una clinica di Beverly Hills, a Los Angeles, dopo un malore. I medici gli avevano riscontrato la presenza di due ischemie, causate da un problema al cuore e Walter era subito volato in Italia per essere operato in una struttura di ...

Roma. Operazione dei Carabinieri : 2 arresti e 7 denunce : Cronaca di Roma. Due persone sono finite in manette mentre 7 sono state denunciate a piede libero ed altre 5 sono state segnalate all’Ufficio Territoriale del Governo per abituale assunzione di droga. I Carabinieri della Compagnia di Bracciano hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio, predisposto dal Gruppo di Ostia, anche con l’impiego di Carabinieri giunti dalle Compagnie di Monterotondo e di Roma ...

Clan dei Casamonica - nuova Operazione : 23 arresti : Una nuova operazione dei carabinieri contro presunti appartenenti al Clan Casamonica, famiglia di origine sinti i cui esponenti sono accusati di aver creato una vera e propria associazione mafiosa. ...

Novara. Operazione antidroga dei carabinieri : Importante Operazione antidroga messa a segno dai carabinieri del Nucleo investigativo di Novara. I militari hanno sequestrato 500 chili di

'Ndrangheta - Operazione contro cosca dei Mancuso : arrestati vertici - : Il clan è considerato tra i più influenti della criminalità organizzata calabrese. Tra gli arrestati dalla polizia sotto le direttive della Dda di Catanzaro ci sono anche alcuni capi, accusati di ...

