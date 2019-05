Motori – Pneumatici | 3 semplici consigli per consumare meno e renderli più sicuri

sportfair

(Di martedì 28 maggio 2019) L’estate è ormai alle porte, per ottenere il meglio dalla guida estiva accertarsi della giusta pressione degliè fondamentale per la sicurezza, la longevità e il consumo di carburante Ecco tre buone ragioni per controllare la pressione degli. Guida più facile e sicura La pressione influenza fortemente la manovrabilità e la sicurezza dell’auto.non gonfiati in modo sufficiente o con pressione di gonfiaggio irregolare portano ad una risposta di sterzata più lenta e ad un comportamento inatteso in situazioni limite. L’importanza della corretta pressione deglisi amplifica in situazioni estreme quando ci sono movimenti repentini dello sterzo, come ad esempio i cambi di corsia o la necessità di evitare la collisione con un animale sulla strada. Con la pioggia, d’altro canto,gonfiati insufficientemente possono allungare le ...

