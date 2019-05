Le migliori console Retrogaming

gamerbrain

(Di martedì 28 maggio 2019) Se siete nati negli anni 80, sicuramente avrete giocato alle variedell’epoca tra cui Commodore 64, Nes, Snes, Sega e molte altre. In questo articolo vogliamo condividere con voi leminidisponibili e acquistabili su Amazon. Nonostante ci troviamo in un’epoca in cui la grafica la fa da padrone, spesso si ha il desiderio di dedicarsi a giochi più semplici come Bubble Bobble o il famosissimo e indimenticabile Pac Man. Per andare incontro alle esigenze di tutti gli amanti del, sono giunte sul mercato le mini, che riprendono funzionalità e giochi delle piattaforme retro gaming originali. NES Classic Mini (Nintendo Entertainment System) La Nintendo Entertainment System o semplicemente Nes è unaper videogiochi a 8 bit creata da Nintendo nel 1983. Il successo di questaè dovuto ...

