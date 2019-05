In crescendo il Samsung Galaxy Note 9 brand 3 | XXS2CSDJ con patch di maggio

optimaitalia

(Di martedì 28 maggio 2019) Sul finire del mese arriva ladi2019 anche a bordo dei3 Italia, attraverso la serie firmware N960F, che si distingue anche per la parte CSC N960FCKH2CSDC, la CHANGELIST 15792590 e la date build del 29 aprile. Si tratta di un aggiornamento non fine a sé stesso, e che non apporta giovamenti esclusivamente nel campo della sicurezza: sono stati, difatti, inseriti nuovi filtri di bellezza nell'ambito della videocamera, ed alcune altre ottimizzazioni relative alle videoregistrazioni in slow-motion, tutti accorgimenti capaci di rendere questo esemplare ancora più competitivo ed interessante.Potrete scaricare manualmente il pacchetto N960Fanche dal database di 'live.-updates.com', raggiungibile a questa pagina, oppure in alternativa attendere di scaricarlo direttamente sul vostro device, una volta ricevuta la notifica OTA di ...

