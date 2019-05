Gattuso non allenerà più il Milan | arriva l’annuncio ufficiale del club

Dimissioni Gattuso : “La mia storia col Milan non potrà mai essere questione di soldi” : Rino Gattuso non allenerà il Milan nella prossima stagione. Seppur manchi ancora un comunicato ufficiale da parte della società rossonera, è stato lo stesso allenatore a confermare l’indiscrezione ai microfoni de La Repubblica. L’allenatore calabrese ha scelto, di fatto, di rassegnare le proprie Dimissioni dopo l’incontro con l’ad Ivan Gazidis e di rinunciare ai due anni di contratto residui (e ad un ingaggio netto di ...

Il Milan non è una ‘questione di soldi’ - Gattuso si dimette : il mercato low cost alla base dell’addio : Gattuso ha deciso di dimettersi dall’incarico di allenatore del Milan. L’ex centrocampista rossonero rinuncia a 2 anni di contratto: il mercato ‘low cost’ alla base dell’addio L’accesso alla Champions League mancato all’ultima giornata, 68 punti conquistati come nessuno negli ultimi 6 anni, l’appoggio incondizionato dei giocatori e della maggioranza della tifoseria: tutto questo non è ...

Lippi : “Spero che il futuro di Gattuso non dipenda da domenica. L’Atalanta e l’Empoli sono quelle che mi sono piaciute di più” : Marcello Lippi, ex commissario tecnico della Nazionale Italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’evento organizzato da Special Team Legends e FIGC. In particolare, l’ex allenatore della Cina ha parlato di Gattuso: “Spero che il futuro di Gattuso non dipenda da domenica. Rino ha fatto un ottimo lavoro, creato un senso di appartenenza che poche squadre hanno. Per buona parte del campionato ha mostrato anche un gioco ...

Milan-Frosinone - Gattuso : “Ringraziamo Donnarumma. Speriamo in un risultato positivo della Juventus” : Le dichiarazioni dell’allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta contro il Frosinone: “Siamo in Champions ancora per 45′. Al di là delle battute, il Frosinone ha fatto la sua partita. Noi abbiamo avuto paura, ringraziamo Gigi Donnarumma che ci ha tenuti in partita. Siamo venuti fuori dopo. Ora Speriamo in un risultato positivo della Juventus“. Sulla rosa, Gattuso ...

Milan-Frosinone - le formazioni ufficiali : Gattuso con Borini : Milan-Frosinone, le formazioni ufficiali – Continua il programma valido per la 37^ giornata del campionato di Serie A, alle 18 in campo Milan e Frosinone in un match fondamentale per la squalificazione in Champions League dei rossoneri. La squadra di Gattuso ha ancora chance ma non può permettersi un passo falso contro una squadra già retrocessa ma che non deve essere comunque sottovalutata. Milan-Frosinone, le formazioni ...

Milan - non solo la partita di domani : Gattuso in conferenza parla di Allegri - De Rossi e futuro : Vincere, intanto, e sperare. Non resta che questo al Milan, che dopo le due vittorie di fila contro Bologna e Fiorentina riceve domani il Frosinone a San Siro. Le parole, durante la consueta conferenza stampa della vigilia, del tecnico rossonero Gattuso, che ha parlato anche di Allegri e De Rossi. “Allegri? Con lui alti e bassi, pero’ e’ una persona vera e merita il meglio. I giocatori e i tifosi domani lo saluteranno al ...

Rincorsa alla Champions : il Milan di Gattuso non molla : Emozioni a non finire nella Rincorsa alla Champions. La lotta si fa sempre più difficile perché davanti corrono e le

Milan - Gattuso senza peli sulla lingua : “nessuno mi ha tradito. Bakayoko? Non porto rancore - non perdono solo chi…” : Milan vittorioso a Firenze, sogno Champions ancora vivo: Gattuso parla del momento della squadra, del rapporto con Bakayoko e dell’astinenza da gol di Piatek Al Milan serviva una prestazione solida che portasse 3 punti e fiducia: lo 0-1 contro la Fiorentina ha rispettato le attese. Partita non brillante, ma utile ad alimentare il sogno Champions. Gattuso aveva chiesto una scossa alla sua squadra ed è stato accontentato. Intervistato ...

Milan - Gattuso : “Ce la possiamo ancora giocare. Non sono uno che porta rancore” : Le dichiarazioni di Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, al termine della partita vinta contro la Fiorentina per 0-1 con il gol di Calhanoglu. Il tecnico rossonero analizza così la gara: “La Fiorentina ha giocatori veloci e di qualità. Anche l’ambiente ci ha aiutato nel primo tempo e abbiamo fatto molto bene nei primi 45′. Nel secondo tempo siamo calati e abbiamo rischiato di farci riprendere. Non riuscivamo più a ...

Milan - Gattuso non vuole distrazioni : 'Pensiamo solo a noi stessi' : Rino Gattuso si gioca la Champions in casa della Fiorentina: 'Dobbiamo pensare solo a noi stessi'. Parole di Scaroni. 'Dobbiamo far sentire la fiducia a tutti i giocatori. Io non ho bisogno di essere ...

Milan - Gattuso : “Non è una stagione deludente” : Le dichiarazioni di Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, in conferenza stampa alla vigilia della partita di domani sera contro la Fiorentina. Il tecnico rossonero non è d’accordo con chi parla di stagione deludente: “Qualcuno vuol far passare questa stagione per deludente ma siamo davanti alla Lazio e a pari punti con la Roma: a inizio stagione nessuno se lo aspettava ma dobbiamo continuare perché ci stiamo giocando qualcosa ...