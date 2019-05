Don Matteo 12 anticipazioni | tornano Nadir Caselli e Simone Montedoro

Simone Montedoro torna in Don Matteo 12? Il capitano Tommasi potrebbe unirsi a Rovazzi sul set : Proseguono le riprese di Don Matteo 12 con tante novità in arrivo. La troupe della fiction resterà a Spoleto fino al 22 giugno, mentre alcune scene sono state girate anche a Scheggino. Lo riporta TuttoOggi.info, che svela alcune immagini di Terence Hill, nei panni del parroco detective, che in sella alla sua bici è stato avvistato nel parco di Valcasana. Secondo il sito, l'attore ha girato prima alcune scene in esterna, poi all’interno di ...

Terence Hill e la 12ª stagione di 'Don Matteo' : sono cominciate le riprese a Spoleto : Ci sono novità importanti per ciò che riguarda la dodicesima stagione della longeva serie televisiva Don Matteo sulla quale aumentano le curiosità. sono mesi che si parla dell'inizio delle riprese. Il primo ciak è avvenuto lunedì 20 maggio e c'è stata una sorpresa da parte del cast per le riprese a Spoleto della fiction prodotta dalla Lux Vide e in onda da oltre vent'anni sul piccolo schermo. Emergono delle notizie per quanto concerne la ...

Silvia SarDone è il clone biondo di Matteo Salvini : La candidata leghista alle Europee è la copia social del "Capitano": post ossessivi contro gli immigrati, selfie con il cibo, uso massiccio di Facebook. Ma anche il secondo in classifica tra le possibili new entry europee Dino Giarrusso regala non poche perle Chi è il più renziano tra i renziani? C'è un modo per scoprirlo" Giorgia Meloni è diventata lady rabbia " Simone Pillon tra gaffe e vittimismo è il nuovo idolo di Facebook"

Anticipazioni Don Matteo 12 - tutto ciò che sappiamo sull’ultima stagione dal cast alla trama : Don Matteo 12 ha ufficialmente aperto i battenti: le riprese della dodicesima e ultima stagione sono appena iniziate. Si riparte da Spoleto, come sempre, dove Terence Hill e il cast hanno girato i primi ciak a palazzo Bufalini in piazza Duomo, che resta la location principale della fiction Rai. Cosa sappiamo finora sul nuovo ciclo di episodi? Le notizie trapelate online sono davvero insufficienti, ma possiamo cominciare a fare il punto della ...

Vittorio Feltri - Matteo Salvini è "un leader della MaDonna" : "Perché non mando al diavolo i preti" : Non è una novità che Salvini sia sotto tiro. Gli sparano addosso tutti e chissenefrega. Affari suoi. Tuttavia è ovvio rilevare la pretestuosità degli attacchi. I preti sono incazzati neri con lui perché egli invoca Dio. Affermano che il padreterno è di tutti e non va tirato in ballo dal leghista. Ob

Salvini come Don Matteo - Franco Bechis incrocia il ministro dietro le quinte di La7 e crea la parodia : “Miracolo!” : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha partecipato alla trasmissione di La7 Coffee Break e dietro le quinte ha incrociato Franco Bechis, ospite di Omnibus. Il giornalista ha così colto l’occasione per girare una divertente parodia, montata poi sulle note dell’Hallelujah di Handel. “Uscendo da Omnibus ho avuto una visione mistica, sì proprio lui, don Matteo, il profeta del rosario e cuore immacolato” Il video è ...

Lampedusa - il parroco si rivolge a Salvini. "Matteo non usare la MaDonna" : Ieri il ministro dell'Interno si era affidato a Maria. Il sacerdote siciliano: "Ti invito ad aprire il Vangelo"

Papa Francesco imita Luigi Di Maio : no a Matteo Salvini. Ecco perché il leghista si affida alla MaDonna : Gli anti salviniani hanno infine individuato il loro leader naturale: in mancanza di meglio si affidano a Papa Francesco. E lui li ricambia con il suo presenzialismo sempre più politico, ingombrante, volitivo e dialettico nei confronti del ministro più amato dagli italiani e più detestato da chi ci

Matteo Salvini - la mossa per ottenere la benedizione di Donald Trump e diventare premier senza Luigi Di Maio : Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono ai ferri corti. Il vicepremier leghista sarebbe pronto alla crisi e a tornare al voto a settembre per candidarsi premier del centrodestra. A darne conferma, riporta La Repubblica in un retroscena, sarebbe la visita a Washington, del leader della Lega. Con ogni pro

Elisa Isoardi : “Nella famosa foto a letto con Matteo lui non dormiva. In politica? Mi piace che Di Maio favorisca capolista Donne alle Europee” : Attualità Elisa Isoardi risponde con uno scatto sexy all’uscita di Salvini con la nuova fidanzata: spunta anche un anello di F. Q. Elisa Isoardi si è raccontata in una lunga intervista rilasciata a Il Venerdì, in edicola con Repubblica e tra i tanti argomenti trattati non poteva mancare qualche domanda su Matteo Salvini, con il quale la ...

Matteo Salvini - in Rete spopola il pupazzetto di 'Don Diego della Lega' : Si sa che la forza di Internet, e in particolare dei social network, può dare avvio a fenomeni di varia di natura, siano essi positivi che, purtroppo, a volte anche negativi. In queste ultime ore è stato reso pubblico l'incipit del libro su Matteo Salvini, scritto da Chiara Giannini. Il volume, che è stato escluso dal Salone del Libro di Torino per apologia al fascismo, è un libro-intervista al vicepremier, in cui si ripercorre tutta la sua ...

Sorpresa al Giro d’Italia : al traguardo c’è Don Matteo - : Sandra Rondini Nella quarta tappa del Giro d'Italia 2019 apparizione a Sorpresa del parroco più amato della televisione italiana che, in sella alla sua bicicletta, ha tagliato il traguardo tra gli applausi del pubblico Il Giro d'Italia 2019, 102esima edizione della manifestazione, è partito lo scorso 11 maggio da Bologna per concludersi il prossimo 2 giugno a Verona, nell'omonima Arena. In tutto 21 tappe per un totale di 3 578,8 ...