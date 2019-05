Migliaia di personalità per sopravvivere! Jeni è stata violentata per decenni dal papà orco (Di lunedì 27 maggio 2019) violentata e abusata dal padre per così tanto tempo dall'infanzia all'adolescenza che infine è stata costretta a sviluppare Migliaia di personalità differenti per poter affrontare il suo orribile calvario. È la terribile storia di Jeni Haynes, una 49enne australiana che dopo aver denunciato e fatto condannare il padre orco sotto anonimato, infine ha deciso di venire allo scoperto prendendo la difficilissima e coraggiosa decisione di rendere pubblica la storia per rivelare così anche il nome del suo aguzzino. Richard Haynes si è dichiarato colpevole di 25 imputazioni di stupro e aggressione sessuale ai danni della figlia avvenuti nella loro casa di famiglia a Sydney negli anni '70 e '80. La 49enne aveva solo 4 anni quando il padre per la prima volta ha abusato di lei, era solo l'inizio di un calvario durato oltre un decennio e proseguito durante l'adolescenza.



