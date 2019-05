Upas | appuntamento 31 maggio | Patrizio e Rossella hanno un duro confronto

Blastingnews

(Di lunedì 27 maggio 2019) La soap opera 'Un posto al sole' continua a ottenere un grande seguito dal pubblico appassionando i milioni di telespettatori italiani con il ritorno di alcuni personaggi. Un esempio si ritrova nella figura diche arriva a palazzo Palladini dopo un periodo nel quale è rimasto nelle Langhe per continuare lo stage. Il figlio di Raffaele ha assunto un comportamento inaspettato dopo il ritorno nella città di Napoli e ciò è stato dovuto all'assunzione delle anfetamine per via della depressione vissuta dal giovane Giordano. Le anticipazioni dell'episodio numero 5264 in onda giovedì 30alle ore 20:25 fanno notare che il secondogenito di Ornella (Marina Giulia Cavalli) comincerà a uscire dalla dipendenza dai farmaci ma non sarà un'impresa facile. Il fratello di Diego sarà spinto da(Giorgia Gianetiempo) e Vittorio a iniziare questo percorso di disintossicazione ma non ...

