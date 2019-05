The Voice | Morgan choc | “Vengo trattato come un assassino”

lanostratv

(Di lunedì 27 maggio 2019)prima di The2019 fa una clamorosa confessione Domani andrà in onda una nuovissima puntata di Thesu Rai Due. E tra i giudici del programma c’è anche, il quale ha fatto una rivelazionein queste ore che ha lasciato davvero tutti senza parole.Cosa ha detto? L’uomo, in un’intervista rilasciata a Libero, ha rivelato che Mercoledì 5 Giugno perderà definitivamente la sua casa. E a tal proposito ha dichiarato al quotidiano: “Lo sfratto è una cosa giusta legalmente ma profondamente è sbagliata. La mia casa è stata svenduta all’asta…Questa casa ha la mia anima…” Difatti la casa, per chi non lo sapesse, gli è stata pignorata per non aver pagato gli alimenti a sua figlia Anna Lou. Successivamente, su tutta questa faccenda, ha anche voluto aggiungere: “Volevo rimediare, e invece vengoun ...

CorrNazionale : Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini, Morgan e Gué Pequeno hanno concluso la fase delle Blind Audition selezionando… - Profilo3Marco : RT @RepubblicaTv: The Voice of Italy, Gigi D'Alessio: 'Per noi coach un successo, ma sono i giovani che devono vincere' - PaginaNuova : la REPUBBLICA - 'The voice of Italy', sfida a coppie: duello all'ultima nota -