Roland Garros 2019 | impresa di Salvatore Caruso | sconfitto Jaume Munar in quattro set

(Di lunedì 27 maggio 2019) Splendida vittoria dinel primo turno del. Il siciliano, passato dalle qualificazioni, riesce a sovvertire il pronostico contro lo spagnoloe lo batte per 7-5 4-6 6-3 6-3 in poco più di tre ore, guadagnandosi con certezza un palcoscenico importante per il prossimo incontro. Dopo quest’, il suo successivo avversario sarà infatti il francese Gilles Simon, testa di serie numero 26, che ha superato in tre set (6-3 6-3 6-4) l’ucraino Sergiy Stakhovsky., con questo successo, arriverà al best ranking, entrando con ogni probabilità per la prima volta nei migliori 140 giocatori del mondo. Inoltre, si tratta della sua seconda affermazione in un incontro a livello ATP o Slam nel tabellone principale (il precedente fu ad Anversa, nello scorso ottobre, contro l’indiano Yuki Bhambri). Il primo set procede senza ...

