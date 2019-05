calcioweb.eu

(Di lunedì 27 maggio 2019)– Salvezza con il brivido per il, il club rossoblu ha raggiunto l’obiettivo grazie al pareggio in trasferta contro la Fiorentina e la vittoria dell’Inter contro l’Empoli. Adesso è il momento di programmare il futuro con l’intenzione di non commettere più gli stessi errori, sono tanti i nodi da sciogliere a partite dal futuro dell’allenatore Cesare, negli ultimi giorni ilha lanciato segnali discordanti nonostante un contratto fino al 2020. E’ previsto già in settimana un incontro con la dirigenza per parlare di una possibile, valutazione anche dallo stessoche non è pienamente convinto didopo una seconda parte di stagione in grande difficoltà. Valzer allenatori, la decisione di Gasperini! Intreccio Samp-Bologna-Roma-Milan CalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti sul ...

SkySport : ? #UltimOra #Fiorentina ? #Montella squalificato per due giornate ? Non sarà in panchina contro il #Genoa #SkySerieA - CalcioWeb : Panchina #Genoa, dubbi sulla conferma del tecnico #Prandelli - AdrianoStabile : Le difficoltà di #Prandelli nel #Genoa non sono affatto qualcosa di nuovo nella storia del nostro calcio -