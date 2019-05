Nuovi Pas | quando e per chi

scuolainforma

(Di lunedì 27 maggio 2019) Con il messaggio facebook di Bussetti di qualche giorno fa comincia il cammino verso il varo deipas (percorsi abilitanti speciali). Il governo ha accolto le richieste dei sindacati per consentire ai docenti precari con 36 mesi di servizio di potersi abilitare. Da adesso dunque comincia la fase procedurale in Parlamento per giungere ad un decreto attuativo presumibilmente, come anticipato dal ministro dell’istruzione, all’interno del “Decreto Crescita”. Servizio utile Uno dei primi nodi da sciogliere riguarda la tipologia di contratti a termine in possesso dei docenti precari. Si tratta di una differenza concettuale di non poco conto perché le supplenze possono essere state svolte fino al 30 giugno. Non di rado si parla di organico di fatto per distinguere il servizio svolto sull’organico di diritto, notoriamente prestato fino al 31 agosto. La decisione ...

