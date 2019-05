Memo Remigi | età | altezza | peso | moglie e figli

caffeinamagazine

(Di lunedì 27 maggio 2019)è una delle voci della musica italiana più conosciute e apprezzate. Cantante, compositore, paroliere, conduttore radiofonico e conduttore televisivo italiano, inizia ad esibirsi nei primi anni sessanta. Dopo avere vinto il “Festival della Canzone di Liegi” con Oui, je sais, ottiene un contratto discografico con la Karim, etichetta con cui incide i primi 45 giri. Nel 1965 partecipa ad Un disco per l’estate con la canzone Innamorati a Milano, con testo di Alberto Testa, e che sarà il suo maggiore successo come interprete. Nel 1967 esordisce al Festival di Sanremo in coppia con Sergio Endrigo con la canzone Dove credi di andare. Tornerà a Sanremo altre due volte, nel 1969 con Una famiglia, testo di Alberto Testa, e nel 1973 con Il mondo è qui, negli anni successivisi dedica soprattutto alla scrittura componendo, tra l’altro, per Shirley ...

caterinabalivo : Eccoci! Pronti per questo nuovo pomeriggio insieme a ?@vienidameRai? ?? Ci vediamo su Raiuno con ?@N_DeGirolamo? ?… - AngeTra : RT @bubinoblog: 'Sto facendo un tour nelle case di riposo, porto gioia e serenità, vedo persone emarginate e messe lì perchè disturbano a c… - SConte78 : RT @maivenerdi: Cantante, conduttore, showman oggi Memo Remigi compie 81 anni Auguri da Noi di @maivenerdi e dagli ascoltatori di Radio It… -