L’Europa cambia ad alta velocità | senza una direzione certa

Milano - Salvini al seggio : “Mi interessa L’Europa - in Italia non cambia nulla”. Poi avverte il M5s : “Da domani stop insulti” : “Questa è un certezza, che da domani tutti la smettano di attaccare, insultare, criticare e si lavori rispettando il lavoro degli altri”. Lo ha detto il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini dopo aver votato per le europee a Milano, rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto se dopo la tornata elettorale si augura che nel governo si torni d’amore e d’accordo. Elezioni 2019 | Di ...

La piazza di Milano per Salvini e i sovranisti : “Con la Lega per cambiare L’Europa (o uscirne)”. Videoracconto della giornata : Salvini e la Lega chiamano a raccolta tutti i loro militanti in vista delle elezioni Europee. Dal palco di Milano, in una piazza Duomo non così gremita come si aspettava il leader del Carroccio, vengono scanditi slogan contro l’Europa e a favore del federalismo, manovra sempre cara ai leghisti del nord Italia. Fra chi viene dalla Sicilia e dice di ispirarsi all’amministrazione di Milano e chi dalle regioni storicamente più care alla ...

Lazio - con la Coppa Italia arriva anche L’Europa League : cosa cambia per le altre [DETTAGLI] : Con la vittoria della Coppa Italia da parte della Lazio, cambiano gli scenari anche per quanto riguarda la qualificazione in Europa League. Tra gli spettatori interessati alla finale di ieri tra i biancocelesti e l’Atalanta c’erano sicuramente anche i club impegnati nella lotta per l’Europa: Inter, Milan, Roma e Torino. Con l’alzata del trofeo da parte della squadra di Simone Inzaghi cambia la situazione anche per ...

Merkel : “Il mondo è cambiato - L’Europa deve riposizionarsi. Sui migranti rifarei le stesse scelte” : «Molti sono preoccupati per l’Europa, e anch’io lo sono. Siamo alla vigilia di elezioni di grande importanza, elezioni speciali». A parlare, in un’intervista esclusiva per i giornali del Gruppo Europa (El Pais, Guardian, Gazeta Wyborcza, La Stampa, Süddeutsche Zeitung, Le Monde) che uscirà giovedì è la cancelliera Angela Merkel. A dieci giorni dal ...

Tim Cup - Lazio o Atalanta? Come cambiano i posti per L’Europa : Europa League italiane qualificate – La sfida tra Atalanta e Lazio, in programma questa sera allo stadio Olimpico di Roma, non sarà utile solamente a capire che direzione prenderà il trofeo dopo quattro anni di permanenza a Torino. Per la finale di Tim Cup, infatti, ci saranno altri club nelle vesti di spettatori interessati. Il […] L'articolo Tim Cup, Lazio o Atalanta? Come cambiano i posti per l’Europa è stato realizzato da ...