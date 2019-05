FCA propone fusione alla pari a Renault

motorinolimits

(Di lunedì 27 maggio 2019) Il Gruppo conferma di aver ricevuto una proposta di fusione da parte di FCA, Fiat Chrysler Automobiles. Come si legge in una nota "Il Consiglio di amministrazione si riunirà questa mattina per discutere della proposta. A seguito di questa riunione verrà pubblicato un comunicato stampa".

