Europee 2019 | il video-blob della Maratona Mentana | dall’irrefrenabile attacco di tosse

Elezioni Europee 2019 : i risultati della Circoscrizione Centro : Boom della Lega anche nella Circoscrizione Centro e nelle Regioni rosse: questo il dato più rilevante dei risultati delle Elezioni Europee in Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Salvini stravince ovunque e può gioire anche del risultato di Fratelli d'Italia, che supera anche Forza Italia di Antonio Tajani.Continua a leggere

Europee 2019 : trionfa la Lega - M5S superato dal Pd : Lo scrutinio dei voti delle elezioni Europee 2019 conferma i primi exit poll. La Lega è il primo partito con oltre il 34% delle preferenze. Alle sue spalle c’è il Partito Democratico che, con più del 22%, ha superato il Movimento 5 Stelle, alleato di governo dei leghisti, sceso al 16, 84%. Seguono Forza Italia all’8,53% e Fratelli d’Italia al 6,42%. Secondo questi risultati, ancora parziali, sono gli unici a superare la soglia di ...

La vittoria di Salvini alle Europee 2019 nelle prime pagine dei quotidiani italiani : L’esultanza di Matteo Salvini, perché la Lega è “primo partito d’Italia”, sopra il 34%. La sconfitta di Luigi Di Maio, perché il M5s precipita al 17%, terzo dietro anche al Pd di un sorridente Nicola Zingaretti. È la fotografia del voto per le elezioni Europee, che campeggia sulle prime pagine di tutti i quotidiani italiani in edicola.“La Lega vola, il Pd supera il M5S” titola il ...

Elezioni Europee 2019 : i risultati della Circoscrizione Nord – Est : I risultati delle Elezioni Europee per la Circoscrizione Nord Ovest, che comprende Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto. I cittadini hanno premiato la Lega di Matteo Salvini, mentre un buon risultato personale lo ha ottenuto il candidato capolista del Partito Democratico - Siamo Europei Carlo Calenda.Continua a leggere

Europee 2019 - risultati : Lega primo partito con oltre il 34% - il Pd sorpassa il M5s - Forza Italia al 9% : Il partito di Matteo Salvini si conferma la prima Forza nelle elezioni Europee. Il partito Democratico precederebbe invece il Movimento 5 Stelle. Seguono poi il partito di Silvio Berlusconi e Fratelli d’Italia. Nessun altro partito invece supera il 4%

Elezioni Europee 2019 : i risultati della Circoscrizione Nord – Ovest : I risultati delle Elezioni Europee per la Circoscrizione Nord Ovest, che comprende Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Piemonte: primo partito la Lega di Matteo Salvini, discreto risultato per il Partito Democratico. Un dato che risente anche delle contemporanee Elezioni Regionali in Piemonte, dove la Lega è in vantaggio.Continua a leggere

Elezioni Europee 2019 - l’inversione di peso nel governo : Lega sopra il 34% - M5s sotto il 20%. Pd al 24% : sorpasso. Salvini : “Non chiedo poltrone. Sarà periodo economico complicato” : L’inversione dei rapporti di forza è compiuta: la Lega è il primo partito d’Italia. Alle Europee il Carroccio di Matteo Salvini sfonda quota 30 percento e raggiunge persino il 32. Praticamente la stessa percentuale raccolta alle politiche dal Movimento 5 stelle. Che al contrario crolla sotto il 20%: a due terzi dello spoglio è al 17%, cioè gli stessi voti presi dalla Lega il 4 marzo del 2018. Se i risultati ...

Elezioni Europee 2019 - l’inversione di peso nel governo : Lega sopra il 32% - M5s sotto il 20%. Pd al 24% : sorpasso. Salvini : “Non chiedo poltrone. Sarà periodo economico complicato” : L’inversione dei rapporti di forza è compiuta: la Lega è il primo partito d’Italia. Alle Europee il Carroccio di Matteo Salvini sfonda quota 30 percento e raggiunge persino il 32. Praticamente la stessa percentuale raccolta alle politiche dal Movimento 5 stelle. Che al contrario crolla sotto il 20%: a un terzo dello spoglio è al 17%, cioè gli stessi voti presi dalla Lega il 4 marzo del 2018. Se i risultati ...

Elezioni Europee 2019 - le reazioni. Salvini : “Non chiedo poltrone - ora periodo economico complicato”. M5s non parla : Matteo Salvini parla da vincitore, mentre il M5s per il momento tace e Luigi Di Maio dichiarerà solamente lunedì pomeriggio. È il primo effetto dell’esito delle Elezioni Europee che consegnano alla Lega più di un terzo dei consensi e la forza del primo partito in Italia. Il leader del Carroccio però per prima cosa conferma la fiducia al governo: “Non useremo questo voto per un regolamento di conti interni” e “ogni ...

Elezioni Europee 2019 - le reazioni. Salvini : “Non chiedo poltrone - ora periodo economico complicato”. M5s non parla. Zingaretti : “Siamo l’alternativa”. Fi e FdI : “Noi maggioranza” : Matteo Salvini parla da vincitore, mentre il M5s per il momento tace e Luigi Di Maio parlerà solamente lunedì pomeriggio. È il primo effetto dell’esito delle Elezioni Europee che consegnano alla Lega più di un terzo dei consensi e la forza del primo partito in Italia. Il leader del Carroccio però per prima cosa conferma la fiducia al governo: “Non useremo questo voto per un regolamento di conti interni” e “ogni singolo ...

Europee 2019 - nessun esponente M5s si presenta in sala stampa. Celata : “È la prima volta che succede” : “Non si presenterà nessun esponente del M5s in sala stampa“. Lo annuncia Paolo Celata, inviato del TgLa7, durante la Maratona Mentana. Il vicepresidente del Consiglio e capo del M5s, Luigi Di Maio, renderà domani le sue dichiarazioni sull’esito delle elezioni Europee, a a margine del tavolo su Mercatone Uno in programma al Mise, intorno alle 14-14.30. “Per quanto mi riguarda, è la prima volta che succede – commenta ...

Europee 2019 - Zingaretti (Pd) : “È fallita l’aggressione sovranista alle istituzioni europee” : “L’aggressione sovranista alle istituzioni Europee è fallita. Nel Parlamento europeo c’è un’ampia e solida maggioranza per cambiare rilanciando il sogno europeo”. A rivendicarlo dalla sede nazionale del Pd a Roma, il segretario dem Nicola Zingaretti. Per poi aggiungere: “Anche le forze sovraniste italiane saranno in una posizione di marginalità rispetto alle grandi scelte che farà ...

Europee 2019 - Zingaretti : “Governo esce più fragile. Da Pd sfida a Salvini - ora leader di esecutivo immobile e pericoloso” : “Siamo soddisfatti dal voto delle Europee, la nostra sfida è costruire l’alternativa a Salvini in vista delle prossime elezioni politiche”. A rivendicarlo il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, secondo il quale dal voto del 26 maggio esce “un governo più fragile per divisioni interne”, con il vicepremier “Matteo Salvini che emerge come vero leader di un governo immobile e pericoloso”. ...

Europee 2019 - Salvini in conferenza stampa bacia il crocifisso : “Grazie a chi è lassù. No a regolamenti conti interni” : Matteo Salvini si è presentato in conferenza stampa per commentare i primi risultati della Europee con in mano il rosario. Lo stesso che ha esibito anche dal palco del comizio di piazza Duomo con gli alleati sovranisti. E nel ringraziare gli elettori per il risultato della Lega, ha baciato il crocifisso Elezioni Europee 2019 | Di F. Q. Elezioni Europee 2019, proiezioni e risultati in diretta: Lega ...