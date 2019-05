Europee 2019 | a Bologna il Pd ha vinto | UI AR ZE CEMPIONS

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2019) Evvai. Grande! Altroché chiacchiere, qua ahail Pd, chi se ne frega di chi haEuropa’s got Talent, guardiamo a noi come facciamo sempre. Bolognocentrismo first! Pd primo e gli altri muti. Qua stiamo da Dio, lo capite o no? Qua gli umarells e le zdaure che hanno votato il 4 marzo 2018 sono ancora tutti vivi con almeno 10-30.000 euro in più nel conto corrente da girocontare ai nipoti, sono tutti in forma smagliante in prima linea contro il fascismo rappresentato da Salvini (gli umarells e le zdaure non sanno nemmeno che esista Forza Nuova) e sono andati a votare in massa. C’è chi pensava di votare PCI e ha votato Pd. C’è chi pensava di votare DC e ha votato Pd. C’è chi pensava di votare PSI e ha votato Pd. Mocchè Lega. Mocchè 5 stelle. E lo sapete perché? Perché qui ail leader locale della Lega non ha la cartola (giuro che non so nemmeno chi sia), ancor meno ...

espressonline : Eelezioni europee, il trionfo dell'ideologia feroce di Matteo Salvini . L'editoriale di Marco Damilano #europee2019 - Agenzia_Ansa : #Europee: affluenza in netto aumento quasi ovunque in Ue. Sale in Francia, Germania e Spagna. Boom in Ungheria… - petergomezblog : Elezioni Europee, a Milano l’Anagrafe ha “problemi tecnici”: sospeso il servizio di rinnovo delle tessere elettoral… -