Di Maio se la prende con l' astensionismo | E con la Lega non cambia nulla

Luigi Di Maio - Paola Nugnes non si nasconde : "Chi deve prendere il suo posto" - lo vuole cacciare : Luigi Di Maio non teme di perdere la poltrona di capo politico del M5s dopo la batosta elettorale alle elezioni Europee. A dargli sicurezza sono state le telefonate che fino a questa mattina il vicepremier grillino ha avuto con "le persone che rappresentano le varie anime del partito - come ha detto

Elezioni Europee 2019. Trionfo Lega (34%) - bene Pd (22%) e choc M5s (17%). Salvini si prende Nord e Centro - Di Maio regge solo al Sud : Nelle due circoscrizioni del Nord la Lega sfonda il tetto del 40%, M5s sprofonda sia al Nord est che al Nord ovest e il Pd sale sopra il 23 per cento. E’ il quadro del voto europeo analizzando, per circoscrizioni, i dati del Viminale quando lo spoglio è quasi alla fine. Al Nord ovest, il partito di Salvini prende il 40,63% di voti, il Pd è il secondo partito al 23,47%, M5s è al 11,19%. Forza Italia è al 8,79%, Fdi al 5,64. Al Nord est La Lega è ...

Sbarco Sea Watch - Di Maio apprende la notizia da Fazio e risponde a Salvini : “Evitiamo scontri con la magistratura” : Luigi Di Maio, ospite a Che tempo che fa di Fabio Fazio, su Rai1, commenta la notizia dello Sbarco della Sea Watch 3 e le relative parole di attacco di Matteo Salvini contro il procuratore di Agrigento: “La politica delle redistribuzioni è l’unico strumento che abbiamo per governare il fenomeno. Continuiamo su questa strada ed evitiamo scontri con la magistratura che non fanno bene al Paese”. ...

Silvio Berlusconi - così Di Maio sta prendendo in giro Salvini : "Basta farti umiliare" : Silvio Berlusconi non ha dubbi sull'urgenza per Matteo Salvini di prendere una decisione, una volta per tutte. In un'intervista a La Stampa, il presidente di Forza Italia ha rilanciato l'appello al leader della Lega perché stacchi al più presto la spina al governo con il M5s e Luigi Di Maio, almeno

Salvini si “prende” i porti - dl Sicurezza Bis presto in Cdm. Di Maio deluso : Lo schema di decreto legge presentato ieri da Matteo Salvini da' nuova linfa alle polemiche interne al governo e suona il gong di un nuovo match tra il ministro dell'Interno e l'alleato, Luigi Di Maio. Nello schema del 'decreto Sicurezza bis', e' previsto, tra le altre cose, che la "competenza a limitare o vietare il transito e la sosta nel mare territoriale" passi al Viminale. Quindi, allo stesso Salvini. Ma c'e' di piu': sono previste multe ...

Così Di Maio si riprende il mazzo Governo - ora è lui a dare le carte : Luigi Di Maio ha oggi dichiarato che per il caso Siri “Salvini l’ha presa sul personale”, mentre si tratta di una situazione squisitamente politica. Ed infatti è proprio così. Non sarebbe pensabile che un partito come i Cinque Stelle (eredi... Segui su affaritaliani.it

Se i 5 stelle litigano pure su Bagheria e Di Maio prende le distanze dal voto siciliano : La politica deve tornare a essere una cosa seria'. A Gela e Bagheria i Grillini non sono arrivati al ballottaggio ma ieri i vertici del Movimento hanno sottolineato che i sindaci dei due comuni ...

Luigi Di Maio dice no alla castrazione chimica : "Basta prendere in giro le donne - serve invece la certezza della pena" : "Io non ci sto a prendere in giro i cittadini e le donne che hanno paura della violenza con il tema della castrazione chimica: per come è scritta si applicherebbe solo a casi meno gravi e sarebbe volontaria. Io e il M5s andremo avanti a raccontare la verità: non si possono fare facili slogan come fa Casapound che poi si trova propri consiglieri coinvolti in un caso di violenza di gruppo". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a ...

C'è posta per Di Maio sul petrolio : interrogazione parlamentare riprende un articolo di Huffpost sulle trivelle : C'è 'posta' per Luigi Di Maio. Tema: le trivelle. Da una parte un'interrogazione parlamentare, basata su un articolo pubblicato da Huffpost l'8 aprile scorso. L'interrogazione, presentata alla Camera dal segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni e Rossella Muroni di Liberi e Uguali, chiede chiarezza rispetto ai provvedimenti amministrativi che il Mise deve varare per rendere operativo il decreto semplificazioni sulla sospensione ...

Di Maio brinda con Zaia e De Luca - ma sull'autonomia prende tempo : Autonomia, campi rom, alleanze europee. I fronti tra Movimento e Lega sono sempre aperti, nonostante Luigi Di Maio - alludendo alla sua lettera di ieri al Corriere - chiarisca: «Ci siamo detti tutto, ...

Lo sfogo rabbioso di Di Maio : "Lega abbagliata dal potere - vuole prendersi tutto" : La convivenza al governo tra Lega e Movimento 5 stelle sembra essere sempre più complicata, almeno secondo questo retroscena...

Auto blu e grigie - 'il governo ne prende 8200 spendendo 170 milioni'. Di Maio : 'Se è vero blocchiamo tutto' : Immancabile, ovviamente, la polemica politica . 'Il governo che doveva tagliare i privilegi acquista 9 mila Autoblu, spendendo 168 milioni euro. Di Maio, invece di scusarsi, che fa? Evoca una gelida ...