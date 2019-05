Dani Alves | ' Alla Juventus mi sono sentito tradito'

Juventus - Dani Alves attacca i bianconeri : “Mi hanno tradito” : Juventus Dani Alves- Un rapporto conflittuale e poco amichevole. Dani Alves, intervistato ai microfoni di “ESPN“, ha colto l’occasione per confermare il suo poco feeling con i bianconeri. Un attacco totale alla compagine bianconera: “Ho passato un anno poco piacevole a Torino. Mi sono sentito tradito perché non ho ricevuto quello che mi era stato […] L'articolo Juventus, Dani Alves attacca i bianconeri: “Mi ...

Juventus - le clamorose confessioni di Dani Alves : “me ne sono andato perchè mi sono sentito tradito” : L’esterno brasiliano è tornato a parlare della sua avventura alla Juventus, ammettendo di essersi sentito tradito L’esperienza con la maglia della Juventus non la ricorda con il sorriso Dani Alves, sentitosi tradito dal club bianconero dopo le promesse ricevute nel corso di quella stagione. LaPresse/Daniele Badolato Intervenuto ai microfoni di ESPN, l’esterno brasiliano del PSG non le ha mandate a dire: “ho passato ...

Tanti auguri a...Dani Alves - il calciatore più vincente di sempre : Questo gesto è diventato immediatamente un simbolo della lotta contro il razzismo e viene imitato sui social network da molti altri calciatori e da personalità non legate al mondo sportivo. Daniel ...

Tanti auguri a…Dani Alves - il calciatore più vincente di sempre : Daniel Alves nasce a Juazeiro il 6 maggio del 1983 e compie quindi oggi 36 anni. La sua famiglia era molto povera, tant’è che Dani Alves inizia da piccolissimo a lavorare la terra, ma la sua grande passione è sempre stata il calcio. Inizia a giocare come attaccante nella squadra fondata dal padre, il Palmeiras de Salitre. Col passare degli anni arretra la sua posizione fino a diventare terzino. A 15 anni è passato al Juniors, il ...

PSG - in bilico il rinnovo di Dani Alves : La clamorosa sconfitta contro il Rennes in finale di Coppa di Francia può cambiare il futuro di Dani Alves : secondo RMC Sport , torna in dubbio il rinnovo con il PSG .

Dani Alves sempre più nella storia : la Ligue1 col PSG è il 39° titolo in carriera : Dani Alves si conferma il calciatore più vincente attualmente in attività con ben 39 successi all’attivo, l’ultimo dei quali col PSG Dani Alves è uno dei terzini più forti della storia del calcio. Ai tempi del Barcellona ha incantato tutti con la sua qualità ed anche in età avanzata sta continuando a confermarsi il calciatore in attività più vincente al mondo. I titoli conquistati dal calciatore brasiliano sono ben 39, dei ...

Psg - Dani Alves festeggia la Ligue 1 a modo suo : 'nuota' nello spogliatoio. VIDEO : Immaginate Dani Alves 'nuotare' nello spogliatoio del Psg dopo la vittoria del titolo. Fatto? Ok, non è uno scherzo, è successo davvero. Anche se il termine 'nuotare' è tra virgolette. Dopo aver vinto ...

Psg campione di Francia - per Buffon e Daniel Alves è record [FOTO E VIDEO] : Il Psg è campione di Francia per l’ottava volta nella sua storia. I parigini hanno sbaragliato la concorrenza, che a dir la verità era poca; decisivo il pari senza goal del Lille, secondo in classifica, sul campo del Tolosa maturato nel pomeriggio. I parigini si laureano così campioni di Francia per la sesta volta negli ultimi sette anni, ancor prima di scendere in campo contro il Monaco alle 21. L’unica squadra ad interrompere ...

Nantes-Psg 3-2 : Dani Alves illude - festa nuovamente rimandata : Serviva una vittoria, ma è arrivata una nuova sconfitta. Dopo il pesantissimo ko contro il Lille, 5-1, dell'ultimo weekend, il Paris Saint-Germain non riesce neppure a Nantes , nel recupero della ...

Psg - Dani Alves attacca e prepara le valigie : Ci risiamo. Dopo aver lasciato la Juventus dopo una sola stagione sbattendo la porta in seguito alla sconfitta in finale di Champions League contro il Real Madrid, "Alla Juve non mi divertivo. Il ...