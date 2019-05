Chirurgia | impianto di protesi in titanio su misura realizzata con stampante 3D in diretta

meteoweb.eu

(Di lunedì 27 maggio 2019) Due giornate, il 30 e il 31 maggio, 30 speaker provenienti dall’Italia e dal mondo tra i chirurghi più esperti, 2 interventi in, di cui l’di unaincreata super il paziente, grazie a una3D, eseguito per la prima volta in Italia: sono i numeri delle Giornate Milanesi didel Ginocchio che si terranno all’ASST Gaetano Pini-CTO di Milano, con un focus sull’approccio moderno all’artrosi di ginocchio. L’ASST Gaetano Pini-CTO è il primo e unico centro specialistico ortopedico traumatologico in Italia ad avviare la sperimentazione di questo tipo disu, prodotte in Nord America. Il 31 maggio, il prof. Pietro Simone Randelli, Direttore della I Clinica Ortopedica dell’Ospedale Gaetano Pini e Ordinario in Ortopedia e Traumatologia dell’Università degli Studi di Milano, eseguirà l’inper i partecipanti ...