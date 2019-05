All’asta un pranzo di 1 ora con Anna Wintour | migliaia le offerte

ilgiornale

(Di lunedì 27 maggio 2019) Sandra Rondini Pride Live, associazione per i diritti della comunià lgbtq, ha messo all'asta undi 1 ora cone lesono già alle stelle quando manca ancora una settimana allo scoccare del countdown Nei vostri sogni più reconditi c’è quello di poter pranzare una volta nella vita con il direttore di Vogue Usa? Preparatevi a pagare non meno di 20mila dollari per godere della compagnia di, la donna più potente del mondo della moda.Pride Live mette all'asta uncon l’iconica editor di Condé Nast attraverso CharityBuzz, un’asta molto speciale i cui proventi saranno devoluti allla comunità lgbtq di New York. Il countdown è già partito: mancano 1 settimana, 1 giorno, 8 ore e pochi minuti per aggiudicarsi un’ora intera con.L'offerta base è partitta da 8mila dollari, ma si punta a raggiungere 20mila dollari, data la caratura ...