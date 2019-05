romadailynews

(Di domenica 26 maggio 2019)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano ferlin politica in apertura pianta stabile rispetto al 2014 all’europea alle 12 Secondo i dati del Viminale su tutte le sezioni ha votato il 16,72% degli aventi diritto contro il 16,66% di 5 anni fa quando la Puerta finale era stata del 58,6% alle politiche del 2018 alle 12 aveva votato il 19,4% per le comunali da cuenta mezzo invece del 21,92% fino alle 23 oltre che per il Parlamento di Strasburgo insieme altri 21 paesi europei si potrà anche per le regionali in Piemonte in 3800 comuni di cui 25 capoluoghi di provincia la cronaca incidente mortale nel circuito di motocross cavallara in provincia di Pesaro Urbino nel corso della manifestazione del campionato italiano Senior di motocross il primo giro della prima manche è il pilota Raffaeleè caduto dopo un salto intervenuto il personale sanitario la ...

sole24ore : Borse in rosso, attesa per le elezioni. A Piazza Affari si salva solo la Juve - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 26-05-2019 ore 16:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… - GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Transessuale aggredita, accoltellata e derubata da un falso cliente: arrestato 25enne per tentato omicidio -