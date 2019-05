Tornado | morti e feriti fra le macerie dell' hotel spazzato via in Oklahoma

Usa - Tornado in Oklahoma : due morti e diversi feriti : E’ di almeno due morti e diversi feriti il bilancio causato da un tornado su El Reno, sobborgo di Oklahoma City: lo riferisce il sindaco Matt White Alla Nbc. Il motel American Budget Value Inn è stato distrutto, danneggiate anche alcune abitazioni vicine. L'articolo Usa, tornado in Oklahoma: due morti e diversi feriti sembra essere il primo su Meteo Web.